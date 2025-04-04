«آخر تحديث».. سعر كيلو النحاس اليوم الجمعة 4-4-2025 في الأسواق

سجلت أسعار النحاس اليوم الجمعة 4-4-2025 تحديثات جديدة، حيث يعتبر النحاس من المعادن الأساسية التي تدخل في عدد من الصناعات، بدءاً من صناعة السبائك والأجهزة الدقيقة والأسلاك الكهربائية، وصولاً إلى استخدامه في إنتاج العملات المعدنية بأشكال مختلفة.

سعر كيلو النحاس اليوم

وكشفت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء عن أحدث مستجدات سعر كيلو النحاس اليوم الجمعة 4 أبريل 2025 في الأسواق المصرية والعالمية، ووفقاً آحر التحديثات الصادرة عن البوابة، فقد جاء سعر الكيلو الواحد من النحاس كالتالي:

سعر طن النحاس اليوم عالميا

سجل متوسط سعر طن النحاس اليوم الجمعة عالميا نحو 10606.49 دولار عالميًا.

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم

يتراوح سعر كيلو النحاس الخردة الأصفر اليوم الجمعة في مصر بين 290 و320 جنيهًا مصريا.

أسعار النحاس الخردة في مصر

يتراوح سعر كيلو النحاس أحمر خردة: بين 360 و 410 جنيه مصري للكيلو.

يتراوح سعر كيلو النحاس خالص: 340 – 410 جنيه مصري للكيلو.



يتراوح سعر كيلو النحاس مخلوط: 290 – 310 جنيه مصري للكيلو.