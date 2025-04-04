السيدة انتصار السيسي: يوم اليتيم فرصة لنشر الأمل وإضفاء السعادة على قلوب الأطفال

السيدة انتصار السيسي: يوم اليتيم فرصة لنشر الأمل وإضفاء السعادة على قلوب الأطفال

السيدة انتصار السيسي: يوم اليتيم فرصة لنشر الأمل وإضفاء السعادة على قلوب الأطفال

أكدت السيدة انتصار السيسي قرينة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الالتزام برعاية الأطفال ودعمهم في يوم اليتيم، مؤكدة، أنهم يستحقون كل اهتمام ورعاية.

وكتبت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»: «في يوم اليتيم، نؤكد التزامنا برعاية الأطفال ودعمهم، فهم يستحقون كل اهتمام ورعاية. لنجعل هذا اليوم فرصة لنشر الأمل وإضفاء السعادة على قلوبهم».

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