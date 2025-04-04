وزيرة التخطيط تبحث تطورات تنفيذ الاستراتيجية القُطرية مع البنك الإفريقي للتنمية

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خالد شريف المدير التنفيذي لمصر وجيبوتي بمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، وبحثا تطورات تنفيذ الاستراتيجية القُطرية مع البنك حتى عام 2026، واستعدادات انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك المقررة في مايو المقبل التي ستشهد انتخاب الرئيس الجديد للبنك، وكذلك مناقشة تأثير التطورات الاقتصادية العالمية على الدور الذي تقوم به بنوك التنمية متعددة الأطراف في دعم التنمية بالدول النامية والناشئة.

وخلال اللقاء أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على العلاقات القوية بين مصر والبنك الإفريقي للتنمية، على مدار العقود الماضية، موضحةً أنه من خلال الاستراتيجية القُطرية التي يجري تنفيذها مع البنك حتى عام 2026 يجري العمل على العديد من المحاور لتعزيز القدرة التنافسية للبلاد لدعم النمو القوي الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وبناء المرونة من أجل تحقيق الأمن الغذائي والمائي وكفاءة استخدام الطاقة.

المشاط: مصر ثاني أكبر دولة مساهمة في البنك الإفريقي للتنمية

وتطرقت إلى تنوع مجالات التعاون مع البنك الإفريقي للتنمية، ويأتي على رأسها قيادة البنك لمحور المياه بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» من أجل حشد التمويلات من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتنفيذ مشروعات المياه بما يعزز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، فضلًا عن الدور الحيوي الذي يقوم به البنك في تمويل القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وذكرت أن مصر تعد ثاني أكبر دولة من حيث عدد الأسهم وحقوق التصويت بين الدول الإقليمية في البنك، إذ تأتي بعد نيجيريا في هذا المجال، كما أنها تحتل المرتبة الثالثة بين جميع الدول الأعضاء بعد الولايات المتحدة ونيجيريا، ما يتيح لها تأثيرًا كبيرًا في اتخاذ قرارات البنك الاستراتيجية.

وشهد اللقاء مناقشة حول الانتخابات المقبلة لرئاسة بنك التنمية الإفريقي ، واستعراض قائمة المرشحين لهذا المنصب وترتيبات الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي المزمع انعقادها في الفترة من 26 إلى 30 مايو 2025 في أبيدجان، بكوت ديفوار.

اكتتاب مصر في بنك التنمية الإفريقي بقيمة 17.04 مليون دولار

وكان مجلس النواب، وافق في أكتوبر الماضي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 374 لسنة 2024 بشأن اكتتاب مصر في بنك التنمية الإفريقي بعدد 19917 سهما بقيمة 17.04 مليون دولار، بما يرسخ مكانة مصر لدى البنك التي تمتد لأكثر من 60 عامًا منذ تدشينه، باعتبار مصر من الدول المؤسسة لهذا البنك، وثاني أكبر دولة إقليمية مساهمة في رأسماله.