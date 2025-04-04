قيادي بـ«مستقبل وطن»: ندعم قرارات الرئيس السيسي تجاه القضية الفلسطينية

أشاد نادر الداجن، أمين ريادة الأعمال المركزية بحزب مستقبل وطن، بموقف الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تجاه رفض مخطط التهجير القسري للشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكدًا دعمه الكامل لقرارات الرئيس السيسي في جميع القرارات التي تحفظ الأمن القومي المصري وحقوق الشعب الفلسطيني.

الاصطفاف خلف القيادة السياسية

وأكد «الداجن» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الشعب المصري جميعا يصطف على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما ظهر جليا في مشهد خروج الشعب في مختلف المحافظات بعد صلاة عيد الفطر المبارك، للتأكيد على رفض مخطط التهجير القسري للفلسطينيين ودعم قرارات الرئيس السيسي.

دعم القضية الفلسطينية

وقال أمين ريادة الأعمال المركزية بحزب مستقبل وطن، إن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية مشرف على مدار التاريخ، حيث أنها كانت وتظل تحمل القضية وحقوق الشعب الفلسطيني على عاتقها، وبذلت في ذلك جهودا ضخمة، سواء على المستوى السياسي والدبلوماسي أو على المستوى الإنساني وتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للأشقاء داخل قطاع غزة، فضلا عن استقبال الجرحى والمصابين للعلاج وغيرها من المواقف التي تبرز الدور المصري الواضح والراسخ والثاتب تجاه القضية.