قيادي بـ«مستقبل وطن»: المجتمع الدولي مطالب بوضع حد لعدوان إسرائيل على سوريا وغزة

أدان رشاد عبد الغني القيادي بحزب «مستقبل وطن»، الاعتداءات الإسرائيلية الجسيمة على الأراضي السورية وعودة عدوانها الغاشم على قطاع غزة واستهداف قوات الاحتلال للمستشفيات والمدنيين العزل والأطفال، إضافة إلى انتهاك حرمات المقدسات الدينية واقتحام المسجد الأقصى والأماكن المقدسة، في انتهاك واضح وصارخ للقوانين الدولية والقوانين الإنسانية وتعدٍ سافر على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والسوري في تحديد مصيرهم وسيادتهم واستقلالهم.

الانتهاكات الإسرائيلية كشفت عجز المجتمع الدولي

أكد في بيان اليوم، أن استمرار الانتهاكات والاستفزازات الإسرائيلية دون اتخاذ إجراءات رادعة كشف عن عجز المجتمع الدولي لوضع حد لتلك التصرفات المستهترة والمستخفة بالقانون الدولي، التي من شأنها أن تشكل أساسا لموجة غضب واسعة قد تتسبب في تفجر الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، وتؤدي إلى تداعيات خطيرة على السلم والأمن الدوليين.

شدد على ضرورة وضح حد لموجات التصعيد الإسرائيلية المتلاحقة التي تصل إلى حد المجازر والإبادة الجماعية وشن مؤامرات تهدف إلى تصفية الشعوب العربية والاعتداء على سيادتها في أنحاء متفرقة كسوريا ولبنان وفلسطين، وهو ليس تجاوزا عابرا بل تصعيد غير مسبوق يفرض ضرورة التدخل الدولي لوقفه وردعه والمحاسبة الصارمة حفاظا على الاستقرار الإقليمي والدولي.

مصر تبذل جهودا كبيرة للحفاظ على الاستقرار العربي

أشار إلى أن مصر تبذل جهودا كبيرة في سبيل الدفاع عن الأمن القومي والحفاظ على الاستقرار الإقليمي والعربي وردع أي محاولات من شأنها المساس بأمنها القومي أو السماح بتنفيذ مخطط التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم ومحاولة تصفية القضية بما يعني فشل كل جهود تحقيق السلام الشامل والعادل بالمنطقة وهو أمر لا يجب أن يقبله المجتمع الدولي.