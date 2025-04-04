الغرف السياحية: أعداد المعتمرين هذا العام أفضل من الموسم الماضي

أكد أحمد البكري، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن المملكة العربية السعودية أنهت إصدار تأشيرات العمرة لهذا العام منذ يوم الثلاثاء الماضي، بعدما حددت آخر موعد لعودة المعتمرين من الأراضي المقدسة بيوم 30 شوال الجاري، لافتا إلى أن عدد المعتمرين المصريين المسافرين للعمرة خلال شهر شوال الجاري «قليل جدا» ويقدر بالمئات فقط.

الإستعداد لموسم الحج لعام 1446 هجريا

وأضاف عضو الاتحاد لـ«الوطن» أن السعودية بدأت من الآن الاستعداد لموسم الحج لعام 1446 هجريا، والذى ستبدأ أولى رحلاته الشهر المقبل، لافتا إلى أن المملكة قيدت حصول مواطني بعض الدول على تأشيرات الزيارة الشخصية والعائلية خلال الفترة الحالية، وذلك حتى لا يحدث أي تخلف من الحاصلين على تلك التأشيرات أثناء موسم الحج.

وأشار عضو اتحاد الغرف السياحية إلى أن موسم العمرة لهذا العام كان جيدا للغاية ومر بدون أي مشكلات تذكر، موضحاً أن أعداد المعتمرين المصريين هذا العام كان أعلى من العام الماضي.

وذكر «البكري» أن اعتماد المملكة العربية السعودية لنظام الكوتة العددية فى إصدار تأشيرات العمرة خلال شهر رمضان تسبب فى عدم قدرة الآف المصريين على السفر للعمرة خلال شهر الصوم.

أعداد المعتمرين المصريين

ومن جهته، أكد أحمد وحيد، نائب رئيس غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن أعداد المعتمرين المصريين منذ بداية موسم العمرة الحالى سبتمبر 2024 حتى نهاية شهر مارس 2025 تخطت حاجز الـ810 آلاف معتمر، موضحا أن غالبية المواطنين المصريين الذين سافروا لأداء العمرة خلال عام 1446 هجريا اختاروا البرامج الإقتصادية .



وأضاف نائب رئيس الغرفة لـ«الوطن» أن موسم العمرة لعام 1446 هجريا شهد تنظيم شركات السياحة لبرامج عمرة متنوعة «طيران وبرى وبحري» وذلك للمرة الأولي منذ نحو 20 عاما، لافتا إلى أن تنوع برامج العمرة وأسعارها اتاح للمواطن المصري الإختيار بين أكثر من برنامج عمرة وفقا لمتطلباته.



وأشار«وحيد» إلى أن أكثر من 98% من الذين سافروا للعمرة خلال موسم العمرة الحالي اختاروا السفر عبر برامج العمرة التى تكون وسيلة السفر بها هى الطيران، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يشهد العام المقبل زيادة في أعداد شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة البرية والبحرية.