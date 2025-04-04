القوات الروسية تسيطر على بلدتي أوسبينوفكا وروزوفكا في دونيتسك

أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على بلدتي أوسبينوفكا وروزوفكا في دونيتسك.



وقالت وزارة الدفاع - في بيان نقلته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك" - إن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية سيطرت بلدتي بانتيليمونوفكا وروزوفكا، فيما حسنت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية من مواقعها التكتيكية، واستهدفت القوى البشرية والمعدات العسكرية لثلاثة ألوية آلية، ولواءين هجوميين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، ومفرزة حدودية تابعة لحرس الحدود الأوكرانية.



وخسرت القوات الأوكرانية أكثر من 1505 عسكريين، وخمس دبابات، و18 مركبة مدرعة قتالية، بما في ذلك عشر ناقلات جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم 113". كما تم تدمير 32 مركبة، و36 قطعة مدفعية ميدانية، بما في ذلك 15 قطعة غربية الصنع، و13 محطة حرب إلكترونية، و12 مستودع ذخيرة ميدانية.



وذكر البيان أنه خلال الأسبوع، واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، استهدفت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك.



وألحقت الغارات الجوية والطائرات المسيرة، ونيران المدفعية أضرارًا بالقوى البشرية والمعدات التابعة للألوية الآلية، وثلاثة ألوية هجومية محمولة جوًا تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي.



وخلال أسبوع، بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 1910 عسكريين، وأربع دبابات، و34 مركبة مدرعة قتالية، و72 سيارة. كما تم تدمير 18 مدفعا ميدانيا، وثلاث محطات للحرب الإلكترونية، ومستودعين للذخيرة".