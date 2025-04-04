هل يصطدم كويكب قاتل المدينة بالقمر؟ ناسا تكشف التفاصيل

تسبب الكويكب 2024 YR4 المعروف باسم قاتل المدينة، في إثارة قلق عالمي بعد اكتشافه العام الماضي، حيث أشار مسار الصخرة الفضائية إلى احتمال بنسبة 3% لاصطدامه بالأرض في ديسمبر 2032، وفقا لصحيفة الإندبندنت البريطانية.

وتشير الملاحظات المباشرة الجديدة للكويكب، التي تمت اكتشافها بواسطة تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لوكالة ناسا، إلى وجود احتمالات تصل إلى 4% لاصطدام الصخرة بالقمر.

يقول العلماء إن احتمال اصطدام صخرة بهذا الحجم بالأرض، حتى لو كان بنسبة 1%، قد يُبرر تطوير بعثات انحراف مسارها.

وكتب علماء فلك، بمن فيهم آندي ريفكين من جامعة جونز هوبكنز ، في دراسة جديدة، أنه حتى كتابة هذه السطور، لم يُستبعد احتمال اصطدامها بالقمر عام 2032.

تعديل حجم الصخرة

وقالت ناسا في بيان يوم الخميس إنه لا يزال هناك احتمال بنسبة تزيد عن 96 % أن لا يصطدم الكويكب بالقمر بالكامل، وتشير أحدث الملاحظات أيضًا إلى تعديل حجم الصخرة الفضائية من 40-90 مترًا إلى 53-67 مترًا، أي ما يعادل حجم مبنى مكون من 15 طابقًا.

ويقول الدكتور ريفكين: «بينما نحن على ثقة من أن 2024 YR4 لن يضرب الأرض في عام 2032، لا يزال هناك قيمة كبيرة في إجراء هذه الملاحظات وتحليل النتائج، نتوقع العثور على المزيد من الأجسام المؤثرة المحتملة في السنوات القادمة مع بدء تشغيل برامج البحث عن الكويكبات الأكثر حساسية».

العلماء يريدون اصطدام الصخرة بالقمر

ويأمل العديد من العلماء أن يصطدم الكويكب بالقمر لأنه قد يوفر المزيد من البيانات للتحضير لعمليات الدفاع الكوكبي المستقبلية.

يقول ريتشارد مويسل، رئيس مكتب الدفاع الكوكبي بوكالة الفضاء الأوروبية: «إن إمكانية الحصول على فرصة لمراقبة اصطدام قمري كبير الحجم هو في الواقع سيناريو مثير للاهتمام من وجهة نظر علمية».