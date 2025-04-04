«الطباعة والنشر».. صناعة دعم الثقافة وحفظ الهوية

وتواجه صناعة النشر والطباعة فى العالم كله أزمات تهدد مستقبلها، كما تواجه دور النشر والجهات ذات الصلة بصناعة الكتاب تحديات عديدة تُعتبر عائقاً أمام تطور وازدهار هذه الصناعة، حيث أجمع عدد من العاملين فى صناعة الكتب والمثقفين على أن من بين أكبر العقبات التى تواجههم زيادة تكلفة إنتاج الكتاب، وتفشى ظاهرة التزوير والاعتداء على الملكية الفكرية، وأشاروا إلى عدم التوسع فى إنشاء المكتبات العمومية، وتواضع ميزانية الدول المخصصة لتلك المكتبات، بالإضافة إلى الحاجة إلى تعديل القوانين المنظمة للنشر لحماية الملكية الفكرية وتغليظ العقوبة للمخالفين. فى هذا الملف تستعرض «الوطن» مستقبل هذه الصناعة والتحديات التى تواجه صُناع الكتاب، وجهود الحكومة فى تدعيمها وتطويرها.