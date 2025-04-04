«الطباعة والنشر».. صناعة دعم الثقافة وحفظ الهوية
«الطباعة والنشر».. صناعة دعم الثقافة وحفظ الهوية
تسعى الدولة إلى توفير الدعم الكامل للنهوض بقطاع الصناعة الوطنية، وهو ما يُمثل نهجاً استراتيجياً للدولة وأولوية متقدمة في خطط التنمية الاقتصادية المستدامة، كما تهدف إلى تعميق التصنيع المحلى من خلال التوسع فى إقامة المجمعات الصناعية، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وتقديم تسهيلات غير مسبوقة لرجال الصناعة فى مصر، وتأتى صناعة النشر ضمن الصناعات التى تحرص الدولة المصرية على دعمها، فى إطار الإيمان العميق بأهمية الثقافة كقوة ناعمة تحفظ الهوية، وتدعم الوعى، وتعكس ريادة مصر الحضارية.
زيادة تكلفة إنتاج الكتاب وظاهرة التزوير والاعتداء على الملكية الفكرية تعيق تطور الصناعة
وتواجه صناعة النشر والطباعة فى العالم كله أزمات تهدد مستقبلها، كما تواجه دور النشر والجهات ذات الصلة بصناعة الكتاب تحديات عديدة تُعتبر عائقاً أمام تطور وازدهار هذه الصناعة، حيث أجمع عدد من العاملين فى صناعة الكتب والمثقفين على أن من بين أكبر العقبات التى تواجههم زيادة تكلفة إنتاج الكتاب، وتفشى ظاهرة التزوير والاعتداء على الملكية الفكرية، وأشاروا إلى عدم التوسع فى إنشاء المكتبات العمومية، وتواضع ميزانية الدول المخصصة لتلك المكتبات، بالإضافة إلى الحاجة إلى تعديل القوانين المنظمة للنشر لحماية الملكية الفكرية وتغليظ العقوبة للمخالفين. فى هذا الملف تستعرض «الوطن» مستقبل هذه الصناعة والتحديات التى تواجه صُناع الكتاب، وجهود الحكومة فى تدعيمها وتطويرها.