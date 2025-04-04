مصرع طالب وإصابة زميله في حادث تصادم بالهرم

مصرع طالب وإصابة زميله في حادث تصادم بالهرم

مصرع طالب وإصابة زميله في حادث تصادم بالهرم

لقى طالب مصرعه، بينما أصيب زميله بكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، في حادث تصادم بدائرة قسم الهرم، تم نقلهم إلى المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة.

تلقى العميد عمرو حجازي رئيس قطاع الغرب، إخطارا من المقدم مصطفى الدكر، رئيس مباحث الهرم، يفيد فيه بأنه أثناء سير سيارة ملاكي يقودها طالب، 20 سنة، مصاب بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وبصحبته زميله 21 سنة «متوفى»، اصطدمت بهما سيارة نقل قيادة سائق 40 سنة، ما أدى إلى مصرع شخص وإصابة الآخر، وتولت النيابة التحقيق.

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