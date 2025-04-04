حماس تفجر مفاجأة.. نصف المحتجزين في أماكن طلبت اسرائيل إخلائها لتدميرها

نددت حركة حماس، اليوم الجمعة، بالجرائم المستمرة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق المدنيين العزّل في قطاع غزة، مؤكدة أن ما يحدث يرتقي إلى مجازر وإبادة جماعية.

وقالت الحركة، في بيان رسمي، إن حكومة بنيامين نتنياهو تواصل حرب التجويع المعلنة، وتحرم أكثر من مليوني إنسان في غزة من الماء والغذاء والدواء، في ظل حصار خانق وظروف إنسانية متدهورة.

إسرائيل توسّع العدوان لاستكمال خطط التهجير

وأضافت «حماس» أن ممارسات إسرائيل تجاوزت حدود السعي لاستعادة المحتجزين، وتحولت إلى انتقام مباشر من السكان المدنيين، عبر تنفيذ مخططات إبادة وتهجير قسري، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني سيظل صامدًا ولن يخضع، وسيُفشل كل محاولات تصفية قضيته الوطنية.

وأشارت إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة المستمرة منذ 7 أكتوبر 2023 تسببت في سقوط أكثر من 165 ألف قتيل وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، وسط تفاقم المجاعة وانتشار الكارثة الإنسانية.

حماس: الاحتلال يتحمل مسؤولية حياة المحتجزين الإسرائيليين

في سياق متصل، كشفت «حماس» أن نصف المحتجزين الإسرائيليين الأحياء يتواجدون حاليًا في مناطق طلب جيش الاحتلال إخلاءها خلال الأيام الماضية، مؤكدة أن الحركة قررت إبقاءهم في تلك المناطق تحت إجراءات تأمين مشددة، رغم ما يشكله ذلك من خطر على حياتهم.

وقالت الحركة إن حكومة نتنياهو تتحمل كامل المسؤولية عن حياتهم، ولو كانت معنية بمصيرهم لالتزمت بالاتفاق الموقع في يناير الماضي.

ودعت في بيانها إلى بدء تفاوض فوري يهدف إلى إجلاء المحتجزين أو الإفراج عنهم، محذرة من التبعات المأساوية لأي تصعيد جديد.