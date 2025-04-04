إلهام شاهين تُحيي الذكرى السنوية لوالدتها: عايشة معي في كل لحظة

أحيت الفنانة إلهام شاهين عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، الذكرى السنوية لوفاة والدتها.

ونشرت إلهام شاهين صورة تجمعها بوالدتها معلقة: النهارده الذكرى السنوية لماما الله يرحمها.. والمصادفة أنه أيضا كان يوم جمعة زى النهارده.. ومهما مرت السنين هي عايشة معي في كل لحظة.. في فرحي وحزني.. في تعبي ومرضي.. في كل شيء في حياتي.. الله يرحمك يا أمي.. لم ولن أنساكي لحظة.. أنتى دائما معي يا أعظم وأحن وأرق أم في الدنيا.. يا رب تكوني في الجنة يا أغلى الغاليين.. الأم ثم الأم ثم الأم.. ربنا يخلي لكل الناس أمهاتهم.. افرحوا واستمتعوا بوجود أمهاتكم في حياتكم.. لأن محدش عارف بكره فيه إيه.







مسلسل حسبة عمري

وشاركت الفنانة إلهام شاهين كضيف شرف في مسلسل حسبة عمري والذي يضم عددا كبيرا من نجوم الفن أبرزهم روجينا وعمرو عبدالجليل، ومحمد رضوان، وعلي الطيب، ومحمود البزاوي، وهو من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.