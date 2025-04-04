أستاذ قانون تجاري: الولايات المتحدة تسعى لتفكيك تحالف «بريكس»

أستاذ قانون تجاري: الولايات المتحدة تسعى لتفكيك تحالف «بريكس»

أستاذ قانون تجاري: الولايات المتحدة تسعى لتفكيك تحالف «بريكس»

أكد الدكتور أحمد سعيد، خبير التشريعات الاقتصادية وأستاذ القانون التجاري الدولي، أن السياسة الأمريكية قد تُعرض المنطقة لحروب إقليمية جديدة، وذلك بسبب محاولات واشنطن لعرقلة مشاريع اقتصادية كبيرة مثل «طريق الحزام والطريق» الذي استثمرت فيه الصين مليارات الدولارات، مضيفًا أن قطع هذا الطريق قد يدفع الصين إلى اتخاذ خطوات لضمان تأمين الملاحة البحرية عبر قطع بحرية صينية، مما قد يؤدي إلى اندلاع صراع إقليمي.

تفكيك تحالف «بريكس» والعملات البديلة

وتطرق سعيد، خلال لقاء على قناة «إكسترا نيوز»، إلى السياسة الاقتصادية الأمريكية، حيث أشار إلى أن الولايات المتحدة تسعى لتفكيك تحالف «بريكس»، خاصةً بعد محاولات الدول الأعضاء في هذا التحالف التوجه نحو نظام اقتصادي يعتمد على عملة بديلة عن الدولار، لافتًا إلى أن أحد المكاسب الكبيرة للولايات المتحدة يكمن في طباعة الدولار، حيث تُطبع أمريكا سنويًا 3600 مليار دولار لتمويل عجز الموازنة.

اتفاقيات مع روسيا والهند

وأوضح أن أمريكا تواجه مديونية ضخمة بلغت 36 تريليون دولار، وفي إطار ذلك، عرضت على روسيا اتفاقيات سلام تسمح بإعادة تصدير النفط والغاز إلى أوروبا، وبالتالي لن تكون هناك حاجة لتطوير «بريكس» إذا تحققت هذه الاتفاقيات، كما أشار إلى أن الهند يمكن أن تستفيد من مسار تجاري جديد يُساهم في تسريع وصول المنتجات الهندية إلى الأسواق بشكل أسرع من المنتجات الصينية، مما يعزز العلاقة بين الولايات المتحدة والهند في هذا السياق.

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