حسام داغر: فيلم «40 يوم» يناقش معاناة المهاجرين غير الشرعيين

كشف الفنان حسام داغر عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام عن تفاصيل فيلم «40 يوم» المقرر عرضه في أمريكا.

ونشر حسام داغر البوستر الدعائي للفيلم معلقًا: «40 يوم في السينمات الأمريكية. فيلم يناقش بشكل إنساني معاناة رحلة المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة إلى الحدود الأمريكية، التي تستغرق قرابة الـ40 يومًا من كولومبيا مرورًا بنيكاراجوا وعبورًا بالحدود المكسيكية وصولًا إلى كاليفورنيا. وخلال الرحلة، يواجهون العصابات اللاتينية المسؤولة عن التهريب، نشاهد قصصًا إنسانية وحقيقية تنشأ، وصداقات وروابط تتكون من حول العالم، وأحلامًا وأماني تتبدد وسط مخاطر وأهوال الطريق بين الجبال والأنهار والعصابات القتلة. ولكن مع ذلك، يجمعهم جميعًا الحلم بحياة أفضل».

قصة وأحداث فيلم «40 يوم»

وأضاف داغر: «تدور الأحداث حول رجل مصري وزوجته الحامل، الذي يحاول العبور عبر رحلة الموت بين الغابات والأنهار والجبال بحثًا عن مستقبل أفضل لابنه القادم. ويتقابل خلال الرحلة مع العديد من الجنسيات الباحثة عن الحلم الأمريكي، وتربطهم ببعضهم علاقات إنسانية متعددة».

أبطال فيلم «40 يوم»

واختتم داغر قائلًا: «الفيلم بطولة العديد من الممثلين من جنسيات مختلفة من مصر وأمريكا وأمريكا اللاتينية والهند والمكسيك وأفريقيا، مما يجعل الفيلم ناطقًا بالعديد من اللغات، وتربط الترجمة الإنجليزية مصداقية الأحداث والشخصيات.

فيلم «40 يوم» يعرض في 30 مايو 2025 في السينمات الأمريكية، وقريبًا سيتم عرض التريلر الخاص بالفيلم. دعواتكم بالتوفيق».