بعد إنذار «الاتصالات» بالإيقاف.. كل ما تريد معرفته عن تسجيل الهواتف وسداد رسومه

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بيانا يطالب المواطنين المستحقة عليهم رسوم أجهزة الهاتف المحمول بسرعة سدادها خلال المهلة المحددة، لذا ونستعرض خلال هذا التقرير تفاصيل إجراءات تسجيل وتقنين أوضاع أجهزة التليفون المحمول، حسبما أوضحها تطبيق تليفوني المعني بنظام تسجيل الهواتف.

آخر موعد لتسجيل الهواتف المحمولة

وشدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أنه ابتداءً من تاريخ 7 أبريل 2025، سيقوم الجهاز بإيقاف تلك الأجهزة المخالفة وغير مسدَدة الرسوم عن العمل، على كل شبكات المحمول العاملة في مصر.

وأوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه لمعرفة المزيد من المعلومات التفصيلية حول هذه الإجراءات وآليات تنفيذها، تحميل تطبيق «تليفوني» التي تسهّل عليهم متابعة كل ما يتعلق بهذه الإجراءات.

ما هي إجراءات تسجيل وتقنين أوضاع أجهزة التليفون المحمول؟

هي مجموعة إجراءات وضعها كلا من مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لتسجيل وتقنين أوضاع أجهزة التليفون المحمول غير المسجلة للاستمرار في تشغيلها وتجنب إيقافها، وحماية المستخدم ضد الأجهزة المقلدة غير الأصلية أو غير المطابقة للمواصفات، وحماية السوق من الممارسات غير القانونية والحفاظ على حقوق الدولة.

أين تسدد رسوم الهواتف غير المسجلة؟

إجراءات سداد الرسوم تتم بشكل إلكتروني من خلال تطبيق تليفوني فقط، أو من داخل الدائرة الجمركية للقادمين من الخارج عند وصولهم.

وينوه الجهاز القومي للاتصالات بعدم قبول أموال لتسديد رسوم الهواتف المحمولة، إلا من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص بالنسبة للمصريين، أو الدائرة الجمركية بالنسبة للقادمين من الخارج.

هل يجب إتمام سداد الرسوم بمجرد الاستعلام وظهور عدم تسجيل الهاتف؟

أوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه سوف يتم إرسال رسالة نصية SMS على الأجهزة المطلوب سداد الرسوم عنها حتى يتم تنبيه حائزيها لوجوب السداد، مشددة على المواطنين بعدم إتمام السداد إلا عند إرسال رسالة إلى جهاز الهاتف المحمول، ويتم التسديد عبر التطبيق الإلكتروني.

كيفية انتهاء إجراءات تسجيل وسداد رسوم أجهزة التليفون المحمول؟

يمكن إنهاء إجراءات تسجيل وسداد رسوم أجهزة التليفون المحمول، كالتالي:

- إذا كان الهاتف المحمول تم شراؤه من السوق المصرية، يمكنك تسجيل الجهاز والاستعلام عن أي رسوم مقرره عليه عن طريق تطبيق «تليفوني».

- للقادم من الخارج بجهاز محمول، يمكن التسجيل من خلال مأمور الجمارك خلال التواجد في المطار عند الوصول من الخارج أو من خلال تطبيق «تليفوني» بعد مغادرة المطار.

كيف تُحتسب الضرائب والرسوم الجمركية؟

تُحتسب الرسوم وفقاً للقوانين السارية وهي نسبة من قيمة الجهاز، ويمكنك الاستعلام عن قيمة الرسوم المقررة لكل جهاز وسدادها من خلال تطبيق «تليفوني».