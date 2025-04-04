السفير إبراهيم خريشة: إسرائيل تنفذ مخطط تهجير قسري في غزة

السفير إبراهيم خريشة: إسرائيل تنفذ مخطط تهجير قسري في غزة

السفير إبراهيم خريشة: إسرائيل تنفذ مخطط تهجير قسري في غزة

صرّح السفير إبراهيم خريشة، مندوب فلسطين لدى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة تجاوز مسألة المحتجزين، وأصبح مخططًا واضحًا للتهجير القسري واستهداف الوجود الفلسطيني، وسط صمت دولي وتواطؤ بعض الدول مع الجرائم المستمرة بحق المدنيين.

سياسة التجويع والتدمير

وقال خريشة في مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز» إن «إسرائيل تتبع سياسة ممنهجة تقوم على التجويع والتدمير واستهداف الأطفال والنساء والمستشفيات والمدارس»، مشيرًا إلى أن الحصار المستمر على غزة منذ أكثر من شهر أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وأشار إلى أن «نتنياهو يحتجز أكثر من مليون فلسطيني رهائن، بينما يتم التغاضي عن الجرائم بحقهم، رغم صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية باعتقاله»، منتقدًا استقبال بعض العواصم الأوروبية له، وخاصة المجر التي أعلنت انسحابها من المحكمة.

استهداف الأونروا والإسعاف

وأضاف أن إسرائيل تستهدف بشكل متعمد المؤسسات الإنسانية، ومنها وكالة الأونروا وأطقم الإسعاف من الهلال الأحمر الفلسطيني، بهدف تعطيل أي جهد دولي لإغاثة المدنيين.

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