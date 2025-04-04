سالي شاهين: «مدفع رمضان» أعاد البهجة وزاد جمال أجواء الشهر المبارك

أكدت الإعلامية سالي شاهين أن برنامج «مدفع رمضان» نجح هذا العام في رسم مشهد فريد يعكس روح البهجة والاحتفال الحقيقي بشهر رمضان، مشيرة إلى أن التفاعل الجماهيري كان لافتًا ومؤثرًا في مختلف المحافظات.

لحظات حقيقية من الشارع

وقالت شاهين، خلال تقديمها برنامج «سهرة DMC»، المذاع على قناة DMC، إن أكثر ما لفت نظرها هو شكل الناس في الشوارع وهم يركضون للمشاركة بحماس، ويتفاعلون بعفوية وسعادة مع فقرات البرنامج، مشددة على أن الكاميرا التقطت مشاعر صادقة ولقطات لا تُنسى من يوميات المصريين في رمضان.

وأضافت: «الناس كانت بتجري على محمد علشان يظهروا في الحلقة ويكسبوا، وده كان بيدينا طاقة حقيقية وإحساس جميل بالفرحة اللي كنا بنعيشها سوا»، مشيدة بـ «عربية الأحلام» التي جابت المحافظات لجمع أحلام الناس وطموحاتهم، قائلة: «مجهود جبار من فريق البرنامج، والنتيجة كانت مشهد مبهج يليق بشهر الفرحة».

وأشارت شاهين إلى أن الجوائز التي وُزعت في البرنامج، من مبالغ مالية وحتى اللحظات الترفيهية والتلقائية بين الجمهور، ساهمت في خلق تجربة إنسانية مميزة أعادت لرمضان روحه الجميلة في قلوب المصريين.

حكايات لا تُنسى

وختمت بقولها: «مدفع رمضان مش بس مسابقات، دي حكايات ناس وضحكة حقيقية مرسومة على وشوشهم، واللي فازوا مش بس أخدوا فلوس، أخدوا لحظة فرحة هتفضل معاهم كتير».