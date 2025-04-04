للحد من الحوادث.. مدينة أمريكية تلجأ إلى حيلة غريبة في شوارعها

للحد من الحوادث.. مدينة أمريكية تلجأ إلى حيلة غريبة في شوارعها

للحد من الحوادث.. مدينة أمريكية تلجأ إلى حيلة غريبة في شوارعها

في خطوة غير تقليدية، لجأت السلطات في بلدة مونتجمري بولاية بنسلفانيا إلى حل مبتكر للحد من السرعة الزائدة في بعض شوارعها؛ إذ تم استبدال أنماط الحارات التقليدية بخطوط متعرجة ومتموجة، ما أثار دهشة واستغراب العديد من السكان والسائقين.

مدينة أمريكية تلجأ إلى حيلة غريبة في شوارعها

وحسبما ورد على موقع «odditycentral»، فعند القيادة لأول مرة في شارع جراي لين، سيشعر السائق وكأنه في رحلة مثيرة؛ إذ تبدو الخطوط المتموجة وكأنها رُسمت بشكل عشوائي، ولكن وفقًا لمسؤولي البلدة، فإن هذا التصميم غير التقليدي هو الحل الأمثل لتهدئة حركة المرور وتقليل السرعة الزائدة.

حركة المرور

وأوضحت مصادر في الشرطة المحلية أن هذا الإجراء جاء استجابة لشكاوى متكررة من السكان بشأن استخدام بعض الشوارع كـ«مسارات سريعة»، وفي منشور على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أكدت شرطة بلدة مونتغمري: «مسؤولي سلامة الطرق ومهندسي المرور لدينا قرروا أن هذا هو الإجراء الأفضل للمنطقة لضمان سلامة السكان المحليين».

خطة مدروسة لمعالجة السرعة الزائدة

ومن جانبها، أوضحت أنيت لونج، نائب رئيس مجلس المشرفين، أن هذا التصميم ليس عشوائيًا، بل هو جزء من خطة مدروسة لمعالجة مشكلة السرعة الزائدة في شارع جراي لين، مشيرة إلى أن البلدة درست خيارات أخرى، مثل مطبات السرعة، ولكنها لم تكن مناسبة بسبب انحدار الشارع الحاد، كما تم استخدام رادارات الشرطة وسياراتها، ولكن لم يكن من الممكن الاعتماد عليها بشكل دائم.

ومع ذلك، لم يتقبل الجميع هذا الحل المبتكر؛ فقد عبر العديد من السكان عن استيائهم واستغرابهم من الخطوط المتعرجة، وتساءلوا عن فعاليتها في الحد من السرعة.

لافتات إرشادية لمساعدة السائقين

ولمساعدة السائقين على التأقلم مع هذا التصميم الجديد، وضعت السلطات مخاريط مرورية ولافتات إرشادية، إلا أن شارع غراي لين لا يزال يمثل مفاجأة للسائقين الذين يعبرونه لأول مرة.

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