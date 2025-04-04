تحذير من كتم العطس.. يسبب مخاطر كثيرة قد تصل إلى الوفاة

العطس هو رد فعل طبيعي للجسم لطرد المهيجات من الأنف والحلق، ولكن الكثير من الناس يميلون إلى كتم العطس في الأماكن العامة أو لتجنب إزعاج الآخرين، إلا أن كتم العطس يمكن أن يكون له عواقب صحية وخيمة، قد تصل إلى حد الوفاة في بعض الأحيان.

ماذا يحدث عند العطس؟

عند العطس يندفع الهواء بقوة من الرئتين عبر الأنف والفم، حاملًا معه المهيجات التي تسببت في العطس، وهذه العملية تساعد في تنظيف الجهاز التنفسي وحمايته من العدوى.

مخاطر كتم العطس

عندما تكتم العطس، يتم حبس الهواء المضغوط داخل الجسم، مما يؤدي إلى زيادة الضغط في الجهاز التنفسي، وهذا الضغط الزائد يمكن أن يتسبب في مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية، شرحها الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة، خلال حديثه لـ«الوطن»، وهي:

1- تمزق طبلة الأذن:

يمكن أن يؤدي الضغط الناتج عن كتم العطس إلى تمزق طبلة الأذن، مما يسبب ألمًا شديدًا وفقدانًا مؤقتًا للسمع.

2- تمزق الأوعية الدموية:

يمكن أن يؤدي كتم العطس إلى تمزق الأوعية الدموية في الأنف أو العينين، مما يسبب نزيفًا وظهور بقع حمراء.

3- إصابة الحجاب الحاجز:

في حالات نادرة، يمكن أن يؤدي كتم العطس إلى إصابة الحجاب الحاجز، مما يسبب ألمًا في الصدر وصعوبة في التنفس.

4- تمدد الأوعية الدموية في الدماغ:

في حالات نادرة جدًا، يمكن أن يؤدي كتم العطس إلى تمدد الأوعية الدموية في الدماغ، مما قد يؤدي إلى نزيف في المخ وسكتة دماغية.

5- التهابات الأذن الوسطى:

يمكن أن يدفع كتم العطس البكتيريا والمخاط إلى الأذن الوسطى، مما يسبب التهابات مؤلمة.

6- تلف الرئة:

في حالات نادرة، قد يؤدي كتم العطس إلى تلف الرئة، ما قد يؤدي إلى الوفاة.

نصائح لتجنب أضرار كتم العطس

- إذا شعرت بالحاجة إلى العطس، فلا تكتمه.

- استخدم منديلًا ورقيًا لتغطية أنفك وفمك عند العطس.

- إذا لم يكن لديك منديل، فاعطس في مرفقك.

- اغسل يديك جيدًا بعد العطس.