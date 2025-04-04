روسيا: مقتل 85 عسكريا أوكرانيا ومدربين أجانب بضربة «عالية الدقة»

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة، أنها أطلقت صاروخًا استهدف تجمع لعسكريين أوكرانيين ومدربين أجانب في مدينة كريفي ريج بوسط أوكرانيا، وأدى إلى مقتل نحو 85 شخصًا، وأكدت في بيان، أن الضربة استهدفت الجنود وضباط الدول الأجنبية، ونحو 20 سيارة.

وقال مسؤولون في أوكرانيا، إن هجومًا صاروخيًا روسيًا أسفر عن مقتل 16 شخصًا على الأقل بينهم 6 أطفال في منطقة سكنية، هي مسقط رأس الرئيس فولوديمير زيلينسكي ، لكن «الدفاع الروسية»، رفعت العديد لـ85 شخصًا وقالت إنها استهدفت تجمعًا عسكريًا في المدينة، وليست سكنيًا.

واحدة من أعنف الهجمات التي شنتها موسكو هذا العام

وزعمت وكالة «رويترز»، أن الضربة الروسية التي وقعت في مسقط رأس الرئيس الأوكراني تعد واحدة من أعنف الهجمات التي شنتها موسكو هذا العام في الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات.