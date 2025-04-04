«القطاع الصحراوي» ينظم عزاء الأنبا باخوميوس بحضور محافظ الإسكندرية

نظم القطاع الصحراوي بمحافظة الإسكندرية عزاءً رسميًا وشعبيًا لنيافة الحبر المتنيح الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي.

وأقيم العزاء بحضور الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي الأزهر الشريف، وقيادات المجتمع المدني والقبائل، تقديرًا لسيرة الأنبا باخوميوس ومسيرته الوطنية والدينية.



وخلال كلمته، وجّه القمص بقطر ناشد، وكيل المطرانية للقطاع الصحراوي، الشكر لكل من قدّم واجب العزاء سواء بالحضور أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معبرًا عن الامتنان الخاص للفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، ورؤساء الأحياء، والمشايخ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والشعب الكريم الذي شارك في العزاء.

محافظ الإسكندرية يُشيد بمسيرة الأنبا باخوميوس

من جانبه، أعرب الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، عن بالغ حزنه لفقدان رمز من رموز الوطنية والمحبة، مؤكدًا أن الأنبا باخوميوس كان رجل سلام، وله بصمات واضحة في تأسيس القطاع الصحراوي بالإسكندرية، ونشر العمل الرعوي والتنموي في ربوعه، مشيرا إلى أن إرثه الروحي والوطني سيظل خالدًا في ذاكرة الأجيال.