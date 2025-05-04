تفاصيل نظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

تفاصيل نظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

تفاصيل نظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

كشفت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، التفاصيل الكاملة عن نظام البوكليت، الذي قرر الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعميمه على جميع المديريات في امتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2025، موضحة أنّ النظام الجديد يعتمد على دمج ورقة الأسئلة مع كراسة الإجابة في الامتحانات، بهدف الحد من الغش، دون تغيير نمط الأسئلة أو نظام الامتحانات.

هل يعد نظام البوكليت تغييرًا في نظام الامتحانات أو نوعية الأسئلة؟

أكدت المديريات عبر منشورات على صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك» أن نظام البوكليت لا يعتبر تغييرًا في نظام الامتحانات أو نوعية الأسئلة، بل يلتزم بمواصفات الورقة الامتحانية التي يعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، والتي كانت متبعة في الأعوام السابقة، مشيرة إلى أنّ الهدف الرئيس من تطبيق نظام البوكليت هو الحد من ظاهرة تصوير ورقة الأسئلة وتقليل حالات الغش بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات الماضية.

امتحانات الصف الثالث الإعدادي

وأشارت إلى تطبيق هذا النظام في امتحانات الثانوية العامة منذ عدة سنوات، كما جرت تجربته في امتحانات الصف الثالث الإعدادي في الترم الأول في خمس محافظات هي: «الدقهلية، بورسعيد، البحيرة، أسوان، والوادي الجديد»، قبل أن يتم اليوم تعميمه في امتحانات الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات.

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