عمرو دياب يشعل مسرح «بيون الدانة» في البحرين بحضور جماهيري ضخم

أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلًا غنائيًا ضخمًا في البحرين، يوم الجمعة الماضية في مسرح «بيون الدانة»، أحد أكبر المسارح في العاصمة البحرينية المنامة، وقبل انطلاق الحفل بساعات، شهدت المنطقة حضورًا جماهيريًا كبيرًا، حيث توافد الآلاف من محبي الهضبة لمتابعة حفله.

عمرو دياب يقدم باقة من أغنياته

وصعد عمرو دياب إلى المسرح على أنغام أغنيته الشهيرة «يا أنا يا لأ»، ليواصل إمتاع جمهوره بفاصل من أشهر أغانيه مثل «ده لو اتساب»، «أنت الحظ»، «برج الحوت»، «وياه»، «بحبه»، «يا قمر»، «قمرين»، «ليلي نهاري»، و«العالم الله».

إطلالة عمرو دياب في البحرين

وخطف الهضبة الأنظار بإطلالة جديدة، ليواصل تفاعل الجمهور معه طوال الحفل، كما قدم مجموعة من أبرز أغانيه الشهيرة مثل «نور العين»، «يتعلموا»، «وشكرًا من هنا لبكرة»، و«غلاوتك».

ومن جانب آخر، يحيي الفنان عمرو دياب حفلاً كبيرًا الليلة في الاتحاد بارك بأبوظبي في الإمارات، إذ نشر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي بوستر ترويجي للحفل، الذي سيُقام في واحدة من أكبر ساحات الحفلات في أبوظبي.