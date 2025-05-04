عمرو دياب يشعل مسرح «بيون الدانة» في البحرين بحضور جماهيري ضخم

عمرو دياب يشعل مسرح «بيون الدانة» في البحرين بحضور جماهيري ضخم

عمرو دياب يشعل مسرح «بيون الدانة» في البحرين بحضور جماهيري ضخم

أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلًا غنائيًا ضخمًا في البحرين، يوم الجمعة الماضية في مسرح «بيون الدانة»، أحد أكبر المسارح في العاصمة البحرينية المنامة، وقبل انطلاق الحفل بساعات، شهدت المنطقة حضورًا جماهيريًا كبيرًا، حيث توافد الآلاف من محبي الهضبة لمتابعة حفله.

عمرو دياب يقدم باقة من أغنياته

وصعد عمرو دياب إلى المسرح على أنغام أغنيته الشهيرة «يا أنا يا لأ»، ليواصل إمتاع جمهوره بفاصل من أشهر أغانيه مثل «ده لو اتساب»، «أنت الحظ»، «برج الحوت»، «وياه»، «بحبه»، «يا قمر»، «قمرين»، «ليلي نهاري»، و«العالم الله».

عمرو دياب عمرو دياب عمرو دياب عمرو دياب

إطلالة عمرو دياب في البحرين

وخطف الهضبة الأنظار بإطلالة جديدة، ليواصل تفاعل الجمهور معه طوال الحفل، كما قدم مجموعة من أبرز أغانيه الشهيرة مثل «نور العين»، «يتعلموا»، «وشكرًا من هنا لبكرة»، و«غلاوتك».

ومن جانب آخر، يحيي الفنان عمرو دياب حفلاً كبيرًا الليلة في الاتحاد بارك بأبوظبي في الإمارات، إذ نشر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي بوستر ترويجي للحفل، الذي سيُقام في واحدة من أكبر ساحات الحفلات في أبوظبي.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا