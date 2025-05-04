أوضحت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن فلسطينية استشهدت في قصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي على شارع السكة بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وقصف طيران الاحتلال محطة لتحلية المياه شرق حي التفاح، كما تقدمت آليات الاحتلال شرق حي الشجاعية.

أكدت مصادر طبية، أنه جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على مدينتي خان يونس وغزة، ارتقى 5 شهداء منذ فجر اليوم.