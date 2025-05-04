تفاصيل أزمة البريد الإلكتروني الأمريكي الخاطئ المرسل للأوكرانيين.. هل ترامب سيرحلهم؟

في صدمة كبيرة، تلقى عدد من الأوكرانيين المقيمين بشكل قانوني في الولايات المتحدة بموجب برنامج إنساني، رسالة عبر البريد الإلكتروني خلال الأسبوع الجاري، تخبرهم أن وضعهم القانوني قد أُلغُي وأن لديهم 7 أيام فقط لمغادرة البلاد، والحكومة الفيدرالية تلاحقهم وستجدهم، فماذا حدث؟

وكالة «رويترز»، كانت أول من نشر خبر الرسالة، والتي جاءت كالتالي: «إذا لم تغادر الولايات المتحدة فورًا، فستكون عرضة لإجراءات قانونية محتملة قد تؤدي إلى ترحيلك منها.. مرة أخرى، تُنهي وزارة الأمن الداخلي إطلاق سراحك المشروط، لا تحاول البقاء في الولايات المتحدة».

أثارت الرسالة صدمة العديد من الأوكرانيين خاصة مع سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وخطته لترحيل المهاجرين في الولايات المتحدة، ومع تقارير سابقة نشرتها «رويترز» حول خطط إدارة ترامب لإلغاء الوضع القانوني المؤقت لنحو 240 ألف أوكراني فروا من الحرب الأوكرانية المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات.

وبعد الرسالة المثيرة للجدل، قال متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي، إن الرسالة الإلكترونية أُرسلت بالخطأ، وأن برنامج الإفراج المشروط الأوكراني الذي أُنشئ بعد الحرب عام 2022 لم ينته بعد.

ولم يتضح عدد الأوكرانيين الذين تلقوا الرسالة الإلكترونية.

أوكرانية: لم أكن قادرة على التنفس