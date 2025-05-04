حدث نادر.. سلحفاة عملاقة تصبح أما بعد قرن من الزمان في فيلادلفيا

في حدث نادر وغريب، أصبحت سلحفاة عملاقة مهددة بالانقراض أكبر أم في فصيلتها بعد أن تمكنت من إنجاب صغارها للمرة الأولى في حياتها التي تجاوزت قرنًا من الزمان، فقد شهدت حديقة حيوان فيلادلفيا مؤخرًا فقس بيض وضعته أنثى مسنة من سلالة سلاحف غالاباغوس الغربية التي تنتمي إلى جزر سانتا كروز، وتحمل اسم «مامي»، وعلى الرغم من أن عمرها الدقيق لا يزال مجهولًا، إلا أنها تقيم في الحديقة منذ ما يزيد على تسعين عامًا.

سلحفاة مهددة بالانقراض تصبح أمًا لأول مرة

وتُصنف سلاحف سانتا كروز غالاباغوس الغربية ضمن الأنواع المهددة بالانقراض بشدة في بيئتها الطبيعية في جزر غالاباغوس، إذ لا يتجاوز عددها الخمسين فردًا في حدائق الحيوان الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، ويُعد هذا الحدث هو الأول من نوعه في تاريخ حدائق الحيوان الأمريكية الذي ينجح فيه هذا النوع تحديدًا من سلاحف غالاباغوس في التكاثر، وذلك على مدار أكثر من مائة وخمسين عامًا، وفقًا لما ورد في بيان صادر عن حديقة حيوان فيلادلفيا.

وأعربت جو-إيل موجرمان، رئيسة ومديرة حديقة حيوان فيلادلفيا التنفيذية، عن سعادتها بهذا الإنجاز الهام في تاريخ الحديقة، وقالت في بيان: «يُمثل هذا الحدث إنجازًا هامًا في تاريخ حديقة حيوان فيلادلفيا، ونحن في غاية الحماس لمشاركة هذا الخبر مع مدينتنا ومنطقتنا والعالم أجمع»، وأشارت إلى طول فترة إقامة الأم في الحديقة، موضحة: «وصلت الأم إلى حديقة الحيوان عام 1932، مما يعني أن كل من زار الحديقة خلال الـ 92 عامًا الماضية قد رآها على الأرجح»، وفقًا لمجلة «live science» العلمية.

تُعتبر سلاحف غالاباغوس الغربية التي تعيش في جزيرة سانتا كروز نوعًا فرعيًا من سلالة سلاحف غالاباغوس الأكبر، وتتميز هذه السلاحف العملاقة بكونها أكبر أنواع السلاحف الموجودة على سطح كوكب الأرض، وعادةً ما يكون الذكور أكبر حجمًا من الإناث، إذ يمكن أن يصل طولها إلى حوالي 1.8 متر، وقد يبلغ وزنها حوالي 260 كيلوجرامًا، وذلك وفقًا لما ذكره تحالف الحياة البرية في حديقة حيوان سان دييغو.

كان للنشاط البشري في جزر غالاباغوس تأثير مدمر على أعداد السلاحف، مما أدى إلى انقراض العديد من الأنواع ودفع سلاحف غالاباغوس الغربية في سانتا كروز إلى شفا الانقراض، فتاريخيًا؛ تسبب البحارة في تقلص أعدادها بشكل كبير من خلال صيدها للحصول على لحومها كمصدر للغذاء خلال رحلاتهم الطويلة، بالإضافة إلى ذلك، أحدث البشر تغييرات جذرية في بيئة السلاحف الطبيعية، إذ أدخلوا أنواعًا دخيلة مثل الماعز التي تتنافس مع السلاحف على الموارد الغذائية، وكذلك الحيوانات المفترسة مثل القطط والجرذان التي تهدد بقاء صغار السلاحف وبيضها، وذلك وفقًا لما ورد في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.

الذكر عمره حوالي 100 عام

تُعد الأم جزءًا من برنامج تكاثر مُدار في الأسر يُقام في حدائق الحيوان الأمريكية بهدف المساهمة في حماية هذا النوع الفرعي المهدد بالانقراض من السلاحف، وقد تكللت جهود القائمين على البرنامج بالنجاح أخيرًا عندما تزاوجت الأم للمرة الأولى مع ذكر يُدعى أبرازو، والذي يُقدر عمره بحوالي مائة عام، وقد انتقل أبرازو إلى حديقة حيوان فيلادلفيا في عام 2020 بعد أن كان يقيم سابقًا في حديقة حيوان ريفربانكس في ولاية ساوث كارولينا، والتي حققت نجاحًا في تربية سلاحف سانتا كروز غالاباغوس الغربية في عام 2019، كما جاء في البيان الصادر عن حديقة حيوان فيلادلفيا.

وتتميز السلاحف والزواحف الأخرى بقدرتها على الحفاظ على خصوبتها والتكاثر طوال فترة حياتها بعد الوصول إلى مرحلة البلوغ، مما يتيح لها الاستمرار في إنتاج النسل حتى في مراحل متقدمة من العمر، وعلى الرغم من أنّ الباحثين لم يتمكنوا حتى الآن من تحديد متوسط العمر الدقيق لسلاحف غالاباغوس، إلا أنه وفقًا لما ذكره تحالف الحياة البرية في حديقة حيوان سان دييغو، فقد تم تسجيل حالة لسلاحف من هذا النوع عاشت حتى سن 171 عامًا.

وبعد عملية التزاوج الناجحة، قامت الأم بوضع ست عشرة بيضة في شهر نوفمبر من عام 2024، وحرص القائمون على رعاية الحيوانات في الحديقة على جمع البيض ونقله إلى حاضنة اصطناعية لتوفير الظروف المثالية لفقسه، وكما هو الحال في معظم أنواع السلاحف البحرية، فإن جنس صغار سلاحف غالاباغوس يتحدد بناءً على درجة حرارة حضانة البيض، فالحرارة التي تقل عن 28 درجة مئوية تؤدي إلى فقس ذكور، بينما الحرارة التي تزيد عن 29.5 درجة مئوية تنتج إناثًا، ولضمان الحصول على مزيج من الجنسين، قام الحراس بحضانة نصف البيض في درجة حرارة مناسبة لإنتاج الذكور والنصف الآخر في درجة حرارة مناسبة لإنتاج الإناث، إلا أنه حتى الآن لم يفقس سوى البيض الذي تم حضانته لإنتاج الإناث، وذلك حسب ما ورد في البيان الصادر عن الحديقة.

وأوضحت آشلي أورتيجا، منسقة خطة بقاء السلاحف الغالاباغوسية الأسيرة في حديقة حيوان غلاديس بورتر بولاية تكساس، أنه قبل فقس هذه الصغار، لم يكن يوجد سوى 44 سلحفاة عملاقة من نوع سانتا كروز الغربية في جميع حدائق الحيوان الأمريكية مجتمعة، لذا فإنّ هذه الإضافات الجديدة تمثل سلالة وراثية جديدة ودعمًا حيويًا لأعداد هذا النوع المهدد بالانقراض.