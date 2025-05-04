«الزراعة» تسجل أول مبيد عضوي لمقاومة الحشائش: يقلل الاعتماد على المواد الكيميائية

أعلن المعمل المركزي للزراعة العضوية بدء تنفيذ الخطوات الإجرائية والفنية اللازمة لتسجيل أول مبيد عضوي لمقاومة الحشائش في مصر، وأعتبرته أول إنجاز غير مسبوق يعزز من توجهات الدولة نحو الزراعة المستدامة وتقليل الاعتماد على المواد الكيميائية الضارة.

تسجيل 4 مدخلات عضوية جديدة

وأكد المعمل التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تسجيل 4 مدخلات عضوية جديدة لدى الإدارة العامة للزراعة العضوية، وفقًا للائحة التنفيذية رقم 169 لسنة 2021 لقانون الزراعة العضوية رقم 12 لسنة 2020 تساهم في تحسين جودة الإنتاج الزراعي وتقليل التأثيرات البيئية السلبية.



وأكد المعمل مواصلة إجراء سلسلة من التجارب الميدانية لتقييم فاعلية مجموعة من الأسمدة الحيوية والمبيدات الحيوية في رفع خصوبة التربة وزيادة الإنتاجية، إلى جانب مكافحة الآفات والأمراض بطرق طبيعية وآمنة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تهدف إلى توفير حلول مبتكرة للمزارعين وتوسيع نطاق استخدام المدخلات العضوية المعتمدة وفقًا لمعايير الزراعة العضوية المصرية.

تنفيذ برنامج تدريبي متميز في مجال وقاية النبات

وأشار المعمل إلى تنفيذ برنامج تدريبي متميز في مجال وقاية النبات عن طريق دورة تدريبية بعنوان "أهم المستجدات في مجال وقاية النبات ومكافحة الآفات تحت نظم الزراعة العضوية" بمشاركة 123 طالبًا وطالبة من قسم وقاية النبات، تناولت عدة موضوعات رئيسية، من بينها أهمية الزراعة العضوية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد القومي، وأحدث الاستراتيجيات العلمية في مجال مكافحة الآفات باستخدام الأساليب العضوية، ومتطلبات تسجيل المبيدات الحيوية وفقًا لقانون الزراعة العضوية رقم 12 لسنة 2020.

وأكد الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية المركز لدعم منظومة الزراعة العضوية وتعزيز الأبحاث التطبيقية التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية. كما أشاد بدور المعمل في نشر الوعي بين الطلاب والمزارعين حول أهمية التحول إلى الزراعة العضوية.