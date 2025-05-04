مراسل «القاهرة الإخبارية»: إدانة عربية لقصف المركز السعودي للثقافة في غزة

أكد جمال الوصيف، مراسل «القاهرة الإخبارية»، من الرياض، أن المملكة العربية السعودية أدانت إلى جانب عدد من دول مجلس التعاون الخليجي، قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لـ «المركز السعودي للثقافة والتراث» في قطاع غزة، في تصعيد جديد من الانتهاكات المستمرة التي تستهدف المنشآت المدنية والإنسانية.

الاعتداء الإسرائيلي

وأشار «الوصيف»، خلال رسالة على الهواء، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن الاعتداء الإسرائيلي الأخير لم يقتصر على المركز الثقافي فقط، بل شمل أيضًا قصف مستشفى، ومدرسة دار الأرقم، إلى جانب مستودع طبي يحتوي على كميات من المنتجات الدوائية والإغاثية في مدينة رفح جنوبي القطاع، موضحًا أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي يمثل خرقًا متواصلاً للهدنة الإنسانية، وتصعيدًا خطيرًا يطال كافة القطاعات في غزة، بما في ذلك المنشآت الطبية والتعليمية والثقافية، في انتهاك صريح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وشدد على أن هناك إدانات يومية مستمرة لما ترتكبه قوات الاحتلال، يتم توثيقها عبر مرصد خاص أنشأته منظمة التعاون الإسلامي عقب القمة العربية الإسلامية التي عُقدت في نوفمبر 2023، ويهدف هذا المرصد إلى تحديد وتوثيق الانتهاكات بالأرقام والإحصائيات الدقيقة.

ونوه بأن الإدانة الخليجية والعربية والإسلامية جاءت بصوت واحد ضد ممارسات الاحتلال، مع دعوات لتدخل دولي عاجل، لوقف الجرائم المرتكبة في حق الفلسطينيين، لا سيما مع تزايد التصعيد خلال الأيام الأخيرة.