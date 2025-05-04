ارتفاع أعداد ضحايا زلزال ميانمار إلى 3354 قتيلا و200 مفقود

ارتفعت أعداد قتلى زلزال ميانمار العنيف إلى 3354 قتيلا في أحدث حصيلة أعلنت عنها الجهات المختصة في البلاد نتيجة للزلزال القوي الذي ضرب ميانمار وتايلاند بقوة 7.7 درجة الشهر الماضي، ولا تزال في ارتفاع بعد أكثر من أسبوع.

200 شخص في عداد المفقودين

ونقل موقع شبكة «ايه بي سي نيوز» الأمريكية عن مؤسسة «إم آر تي في» الإعلامية الرسمية إن 4850 شخصا آخرين أصيبوا ولا يزال 220 شخصا في عداد المفقودين نتيجة الزلزال.

ولقي 23 شخصا على الأقل حتفهم في العاصمة التايلاندية بانكوك، التي ضربها أيضا زلزال في 28 مارس، وفقا لإدارة العاصمة بانكوك، وكانت معظم الوفيات قد وقعت في موقع انهيار مبنى شاهق قيد الإنشاء إثر وقوع الزلزال القوي وقال مسؤولون في المدينة إن العشرات ما زالوا في عداد المفقودين.

فرق إنقاذ دولية

وتظل عمليات البحث والإنقاذ مستمرة في كلا البلدين، بينما أرسل عدد من الدول، بما في ذلك الصين وروسيا، فرق إنقاذ وفرق استجابة للكوارث لمساعدة ميانمار في أعقاب الزلزال المدمر.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن فرق الإنقاذ الأمريكية كانت غائبة بشكل ملحوظ، وسط الجهود المستمرة التي تبذلها إدارة الرئيس دونالد ترامب لتفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو إس إيه إيد).