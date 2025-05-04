بالشراكة مع منظمة الفاو.. معرض زهور الربيع يتحول إلى حدث عالمي

بالشراكة مع منظمة الفاو.. معرض زهور الربيع يتحول إلى حدث عالمي

بالشراكة مع منظمة الفاو.. معرض زهور الربيع يتحول إلى حدث عالمي

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن معرض زهور الربيع هذا العام يشهد لأول مرة تعاونًا مع منظمة الفاو بهدف تحويله إلى معرض عالمي، موضحًا أن هذا التعاون سيسهم في جذب العديد من الوفود الأجنبية، مع تعزيز التنسيق المستمر مع مختلف المؤسسات والجهات الداعمة، مما يزيد من أهمية المعرض على المستوى العالمي.

المعرض يمثل فرصة كبيرة للعارضين

وأضاف «القرش»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن منظمة الفاو خصصت محورًا كبيرًا لدعم هذا المعرض بهدف زيادة عدد العارضين الدوليين وتعزيز التسويق العالمي له، مما يعزز القيمة المضافة للمعرض، مشيرًا إلى أن المعرض يمثل فرصة كبيرة للعارضين وكل من يهتم بنباتات الزينة والزراعة بشكل عام.

ولفت «القرش» إلى أن معرض زهور الربيع هذا العام يعد فرصة متميزة لتدريب وتأهيل المهتمين بمجالات الزراعة ونباتات الزينة والزراعات المنزلية، حيث سيتاح للمتخصصين والجمهور العريض الفرصة للتعلم وتبادل الخبرات، إلى جانب أن المعرض فرصة كبيرة خلال افتتاح المتحف الزراعي، الذي يعد ثاني أكبر متحف زراعي على مستوى العالم، مما يضيف بعدًا ثقافيًا وزراعيًا للحدث ويعزز مكانة مصر على خريطة المعارض الزراعية العالمية.

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