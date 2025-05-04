«102 ألف راكب».. مطار القاهرة الدولي يسجل رقما قياسيا في معدل التشغيل اليومي

حقق مطار القاهرة الدولي رقماً قياسياً جديداً وغير مسبوق بتسجيله لأعلى نسبة تشغيل بلغت 102.108 ألف راكب في يوم واحد، وهي المرة الأولى منذ افتتاحه في 18 مايو 1963.

كما بلغ إجمالي عدد الرحلات الجوية 682 رحلة، منها 343 رحلة سفر و339 رحلة وصول، ما يؤكد قدرة المطار على تلبية الطلب المتزايد لحركة السفر، ويشير إلى الكفاءة العالية التي يحظى بها مطار القاهرة الدولي ومدى جاهزيته لاستيعاب أكبر عدد من السياح والمسافرين كونه بوابة مصر الأولى ومركز رئيسي للنقل الجوي في المنطقة.

رفع كفاءة للمطارات المصرية

وأكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، أن هذه المؤشرات تأتى تماشيًا مع الخطة الإستراتيجية للوزارة، والتى ترتكز على تحديث وتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة للمطارات المصرية وزيادة طاقاتها الإستيعابية، والاهتمام بتحسين مستوى الخدمات المقدمة وتعزيز مكانة مطار القاهره الدولي كمركز نقل جوي محوري ورئيسي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكدًا على أن الفترة المقبلة سيشهد قطاع الطيران المدني انطلاقه جديدة لمرحلة متقدمة من الـتطوير للمطارات المصرية بالمشاركة مع القطاع الخاص بما يسهم فى استيعاب النمو المتوقع فى أعداد الركاب ومواكبة للتطورات المتسارعة فى هذا المجال.

وأوضح «الحفني» أن النمو الملحوظ في أعداد الركاب والرحلات الجوية التي شهدها المطار تُمثل خُطوة واعدة نحو تحقيق الأهداف التنموية للدولة المصرية ومضاعفة طاقته الإستيعابية لتصل إلى إجمالي 60 مليون راكب سنوياً، وفقاً لرؤية مصر 2030.

استيعاب الحركة الجوية المتزايدة

ومن جانبه، أوضح المهندس أيمن فوزي عرب، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن هذا الإنجاز يعكس التطور المستمر في قدرة المطار على استيعاب الحركة الجوية المتزايدة، مضيفًا بأن إدارة المطار تحرص على الاهتمام بتطبيق أحدث التقنيات وتقديم خدمات لوجيستية متميزة تُلبى احتياجات المسافرين لتحقيق تجربة سفر استثنائية وفريدة لزائري مصر.

وأشار المحاسب مجدي إسحاق، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، إلى أنه قد تم رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع مرافق المطار، بما يتناسب مع كثافة التشغيل الفعلي لاستيعاب مزيد من الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر؛ مؤكدًا على أن هناك تنسيق تام مع جميع الجهات المعنية بالمطار؛ بما يسهم في تحقيق انسيابية حركة الركاب والرحلات الجوية، وسهولة إنهاء الإجراءات بكل سهولة ويسر داخل صالات السفر والوصول.

كما تم تفعيل خطط الطواريء والأنظمة التشغيلية فى كافة الصالات، بما فى ذلك الخدمات اللوجستية وتوفير أعداد مناسبة من فرق العمل من مختلف القطاعات لضمان أفضل خدمة للمسافرين.