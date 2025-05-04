وكانت أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، أن 140 ألف فلسطيني نزحوا من أماكنهم منذ استئناف القتال في غزة.

وأضافت «أونروا» أن الاحتلال الإسرائيلي يتلاعب بمصير سكان غزة وحياتهم، وسلطات الاحتلال أصدرت المزيد من أوامر التهجير القسري في رفح الفلسطينية، مشددة على أنه يجب استئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة.