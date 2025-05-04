أفاد إعلام صومالي، بأن حركة الشباب تطلق قذائف هاون على القصر الرئاسي في العاصمة مقديشو، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ«القاهرة الإخبارية».

العمليات العسكرية في الصومال:

وفي وقت سابق، اقتحم مسلحون فندقًا في بلدة بلدوين بوسط الصومال، حيث كان يجتمع زعماء محليون ومسؤولون حكوميون، مضيفين أن المكان يخضع لحصار.

وأوضح النائب الصومالي ضاهر أمين جيسو، أن 4 أشخاص على الأقل قتلوا والقوات الحكومية تلاحق مسلحي حركة الشباب الذين قُتل بعضهم في الأزقة القريبة.