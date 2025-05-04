أفاد إعلام صومالي، بأن حركة الشباب تطلق قذائف هاون على القصر الرئاسي في العاصمة مقديشو، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ«القاهرة الإخبارية».
العمليات العسكرية في الصومال:
وفي وقت سابق، اقتحم مسلحون فندقًا في بلدة بلدوين بوسط الصومال، حيث كان يجتمع زعماء محليون ومسؤولون حكوميون، مضيفين أن المكان يخضع لحصار.
وأوضح النائب الصومالي ضاهر أمين جيسو، أن 4 أشخاص على الأقل قتلوا والقوات الحكومية تلاحق مسلحي حركة الشباب الذين قُتل بعضهم في الأزقة القريبة.
وتنفذ حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة تفجيرات وهجمات مسلحة متكررة في الدولة الواقعة بمنطقة القرن الإفريقي في مسعاها للإطاحة بالحكومة وإقامة نظام حكمها الخاص على أساس تفسيرها للشريعة الإسلامية.