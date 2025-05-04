دعاء لغزة.. اللهم انصرهم وارزقهم القوة والصبر

يشهد السكان في قطاع غزة حربا شرسة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث زادت حدتها خلال الأيام الماضية، ما أدى إلى ارتقاء آلاف الشهداء من النساء والأطفال والشيوخ، لتردد ألسنة المسلمين صيغ دعاء مختلفة لغزة.

دعاء لغزة

وحول الدعاء لغزة ولأهل فلسطين المستضعفين، فنشر الأزهر الشريف على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أدعية لنصرة المسلمين الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي غاشم، وصيغته كالآتي:

- اللهم انصرهم وارزقهم القوة والهمة والصبر، واربط على قلوبهم، وانزل عليهم من رحماتهك، اللهم داوي جرحاهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم.

اللهم إنهم أهلنا قد ظلموا بغير حق وأخرجوا من ديارهم بغير حق ومنعوا الصلاة في مسجدك المقدس، اللهم فانتصر لهم واربط على قلوبهم وردهم إلى ديارهم ومسجدهم سالمين آمنين.

اللهم يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا رب السموات والأرض، يا من بيده مقاليد الأمور، نسألك أن تنصر أهل رفح على أعدائهم الذين ظلموهم وضيقوا عليهم.

اللهم اجعل فلسطين حرة مستقلة، اللهم اجعل المسجد الأقصى محررًا من براثن الاحتلال، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم تقبل منا هذا الدعاء، واغفر لنا ذنوبنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللّهمّ إنّي أسألك النصر لأهل غزة الذي نصرت به رسولك وفرّقت به بين الحقّ والباطل حتّى أقمت به دينك وأفلجت به حجتك، يا من هو ولي ذلك والقادر عليه.

اللهم نستودعك أهالي غزّة وفلسطين فانصرهم واحفظهم بعينك التي لا تنام، واربط على قلوبهم وأمدهم بجُندك وأنزل عليهم سكينتك وسخر لهم الأرض ومن عليها.

اللهم إنا نسألك باسمك القّهار أنْ تقهر من قهر إخواننا في غزة وفلسطين، ونسألك أن تنصرهم على القوم المجرمين.

اللهم بارك جهاد المجاهدين في غزة و فلسطين، وأيدهم بجنودك ونصرك يا قوي يا كريم.

اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة وفلسطين، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم.

اللهم إنا نسألك باسمك القّهار أنْ تقهر من قهر إخواننا في غزة وفلسطين، ونسألك أن تنصرهم على القوم المجرمين.

اللهم بارك جهاد المجاهدين في غزة و فلسطين، وأيدهم بجنودك ونصرك يا قوي يا كريم.

اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة وفلسطين، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم.

اللهم انتقم من أعدائهم، واقذف الرعب في قلوبهم وردّ كيدهم في نحورهم.

اللهم انصر المرابطين المستضعفين من أهل غزة وفلسطين.

اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن تجعل المسجد الأقصى في حفاظتك؛ فلا يدنّسه غاصب، ولا يعتدي حرمته ظالم يا جبار السموات والأرض يا رب العالمين.

اللهم اجعل نار أعدائهم عليهم برداً وسلاماً يا أرحم الرّاحمين.

اللهم انصرهم، وارزقهم القوة والصبر، واربط على قلوبهم، وأنزل عليهم من رحماتك.

اللهم حرر فلسطين، والمسجد الأقصى من كيد المعتدين، وكن يا الله عوناً لإخواننا في فلسطين.

اللهم داوِ جرحاهم، واشف مرضاهم، وتقبّل موتاهم.

اللهم رد إليهم شبابهم الأسرى، يا رب يا الله.اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس الصهاينة الغاصبين المعتدين.اللهم ارزق أهل غزة الثبات والنصر والتمكين، وبارك في إيمانهم وصبرهم.

اللهم احفظ أهل غزة وفلسطين والمسجد الأقصى من كيد الظالمين، وأيدهم بنصرك وقوتك.اللهم إني أستودعك بيت المقدس وأهل غزة وكُل فلسطين.

اللهم بقوتك، وبغوثك، وبغيرتك على حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا سميع يا قريب، يا مجيب يا منتقم يا جبار، يا قهار يا شديد البطش، يا عظيم القهر يا من لا يعجزه قهر الجبابرة، ولا يعظم عليه هلاك المتمردين من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد المحتلين في نحرهم، واجعل مكرهم عائداً إليهم.