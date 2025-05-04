شاب يؤدي 2000 تمرين سكوات على التوالي.. «أصيب بحالة مرضية مميتة»

أصدر الأطباء تحذيرًا شديد اللهجة بشأن مخاطر الانخراط في تحديات اللياقة البدنية المفرطة، وذلك بعد نقل أحد مرتادي صالة الألعاب الرياضية إلى المستشفى في حالة طارئة، حيث كان يعاني من فشل كلوي حاد يهدد حياته. وقد نتجت هذه الحالة الصحية الخطيرة عن قيام الشاب بأداء ٢٠٠٠ تمرين قرفصاء دفعة واحدة، ضمن ما يبدو أنه رهان أو تحدٍ ذاتي.

2000 تمرين قرفصاء

كان الشاب الروسي البالغ من العمر عشرين عامًا، والذي لم يتم الكشف عن هويته، على ما يبدو واثقًا تمام الثقة بقدرته على إنجاز هذا العدد الهائل من التمارين في جلسة تدريبية واحدة، ومع ذلك وقبل أن يتمكن من إكمال التحدي، بدأت ساقاه في الانتفاخ والتورم بسرعة ملحوظة، مما تسبب له في آلام مبرحة وشديدة، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

ومع تفاقم الأعراض التي كان يعاني منها الشاب بشكل ملحوظ، سارع للحصول على رعاية طبية طارئة، وهناك، اكتشف الأطباء أنه مصاب بحالة خطيرة تُعرف باسم انحلال الربيدات، وهي عبارة عن إصابة عضلية نادرة تتميز بالانهيار السريع للأنسجة العضلية، وتكمن خطورة هذه الحالة في أنها قد تكون قاتلة إذا لم يتم تشخيصها وعلاجها على الفور.

وقد أظهرت الفحوصات الطبية التي أجريت للشاب أيضًا أن وظائف الكلى لديه قد تدهورت بشكل كبير، إذ كانت تعمل بنصف طاقتها الطبيعية فقط، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن الأطباء في مستشفى فلاديفوستوك السريري، حيث كان يتلقى العلاج اللازم، وغالبًا ما يُلاحظ تلف الكلى كمضاعفات شائعة لانحلال الربيدات، وذلك نتيجة إطلاق بروتين ضار في مجرى الدم أثناء عملية تحلل العضلات، إذ تنتقل هذه المادة، التي تسمى الميوجلوبين، إلى الكلى عبر مجرى الدم، حيث تحترق لتتحول إلى مركبات يمكن أن تؤدي إلى الفشل الكلوي المميت.

أشار الأطباء الروس إلى ظهور عدة علامات سريرية لدى مريضهم تدل على إصابته بانحلال الربيدات وتأثيره على الكلى، بما في ذلك ملاحظة تغير لون البول ليصبح بنيًا داكنًا، بالإضافة إلى تسجيل مستويات مرتفعة بشكل غير طبيعي من الكرياتينين في دمه، وهي مادة من المفترض أن تحافظ الكلى على توازن مستوياتها في الجسم.

لوحسن الحظ، تمكن الفريق الطبي من علاج حالة الفشل الكلوي الحاد التي عانى منها الشاب دون الحاجة إلى اللجوء إلى إجراء غسيل الكلى، إلا أن الخلل الوظيفي في الكلى لا يزال قائمًا ويتطلب متابعة دقيقة، ووفقًا لتقارير الأطباء المعالجين، من المتوقع أن يخضع الشاب البالغ من العمر عشرين عامًا لفترة تأهيل طويلة قد تستمر لمدة تصل إلى عام كامل لاستعادة صحته ووظائف عضلاته وكليتيه بشكل كامل.

ما هو انحلال الربيدات؟

يأتي هذا التحذير في أعقاب حالة مماثلة تم فيها نقل امرأة أمريكية إلى المستشفى في الشهر الماضي بعد إصابتها أيضًا بانحلال الربيدات نتيجة لممارسة تمارين مكثفة على الدراجة الثابتة. وقد شاركت سافانا ستيبينز، وهي مستخدمة لمنصة TikTok، تجربتها من داخل المستشفى في مقطع فيديو، وعلقت قائلة: «لقد مارست حرفيًا 15 دقيقة فقط من أحد دروس Cyclebar وأصبت بمرض موت العضلات وأنا الآن في المستشفى»، وأضافت محذرة: «احذروا من ركوب الدراجات... يبدو أن هذا المرض ليس نادرًا كما قد يبدو».

ويحدث انحلال الربيدات عندما تتعرض العضلات لتلف شديد يؤدي إلى انهيار الألياف العضلية وبدء عملية موت الخلايا العضلية، وعندما يحدث ذلك، تتسرب مركبات سامة ناتجة عن هذا الانهيار إلى نظام الدورة الدموية وتنتقل عبره لتصل إلى مختلف الأعضاء الحيوية في الجسم، مما قد يتسبب في أضرار جسيمة لها، وتشمل الأعراض ضعف العضلات، وتيبس العضلات، وألم العضلات، وتغير لون البول.

وتشير الإحصائيات إلى أنّ حوالي 26 ألف شخص في الولايات المتحدة يُصابون بحالة انحلال الربيدات سنويًا، وتتسبب هذه الحالة في وفاة ما يقرب من واحد من كل عشرين مصابًا بها، ويُعتبر العداؤون لمسافات طويلة، والأفراد الذين يشاركون في دروس الدوران المكثفة، وأي شخص يمارس تمارين رياضية عالية الكثافة، أكثر عرضة لخطر الإصابة بهذه الحالة الصحية الخطيرة، ووفقًا لتوصيات عيادة كليفلاند، فإنّ العامل الأكثر أهمية للوقاية من انحلال الربيدات يكمن في ضمان الحصول على قدر كافٍ من الراحة والسماح للعضلات بالتعافي بين فترات ممارسة التمارين الرياضية الشاقة.