أبراج تحب الروتين وتكره العشوائية.. منها العذراء والثور

عندما يتعلق الأمر بإدارة الوقت واتخاذ القرارات يفضل البعض المغامرة والتجديد المستمر، هناك من يجد في الروتين والاستقرار راحة نفسية وعملية لا يمكن الاستغناء عنها، وهؤلاء هذه الفئة من الأشخاص تميل إلى التخطيط المسبق، والالتزام بالجداول الزمنية، وتجنب المفاجآت غير المتوقعة، مما يساعدهم على الشعور بالأمان والتحكم في حياتهم، وخلال السطور التالية تستعرض «لوطن» الأبراج التي تعشق الروتين وتكره العشوائية، وفقًا لـ «timesofindia».

أبراج تحب الروتين وتكره العشوائية

أصحاب برج العذراء الترابي يتمتعون بشخصية تميل إلى التنظيم وإلى أن يكون كل شيء في مكانه؛ لذلك هو من الأبراج المحبة للروتين، سواء على المستوى الشخصي أو المستوى العملي؛ فهو يميل إلى أن يكون كل شيء مخططاً ومرتباً له، وهذه هي أساسيات الروتين في حياته، لديه خطط ثابثة وقيود معينة في حياته لا يمكن أن تتغير، بل على العكس تبقى روتينية غير قابلة للتغيير؛ لذا نراه أكثر الأبراج روتينية.

صاحب برج الثور تنطبق صفة الروتين أيضاً عليه ويميل إلى الاستقرار في الحياة ولا شيء يضمن له هذا الاستقرار إلا الروتين؛ لذلك نجده شخصية روتينية إلى أبعد حد؛ لأنه يحب أن يكون له عالمه الخاص المنظم بالشكل الذي يحبه ويفضله هو، ولا يتدخل أحد في هذا الروتين لتغييره بأي شكل، خاصة أنه يتمتع بشخصية عنيدة وثابتة لا تتغير.

برج الجدي حبه للروتين يأتي من فكرة أنه شخص منظم؛ لذلك سوف تجد له روتيناً للصباح، وروتيناً قبل النوم، وروتيناً للعمل، وروتيناً للعناية بالذات، وروتيناً لكل شيء؛ فهو يجد في الروتين ضماناً لنجاح كل ما يقوم به، وهذا هو سر تمسكه به وحبه الشديد له، حتى في علاقاته الاجتماعية يعيش روتيناً خاصاً به ضمن دائرة أصدقائه الذين يدخلون حياته وفق روتينه الخاص، وهم محدودون أيضاً.