«تعليم القليوبية»: تعميم نظام البوكلت في امتحانات الشهادة الإعدادية المقبلة

أعلن مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، تعميم نظام البوكلت في امتحانات الشهادة الإعدادية المقبلة والتأكيد على أهمية تطبيق نظام البوكليت للحد من الغش وتحقيق العداله بين الطلاب

مناقشة مقترح تنفيذ نظام البوكلت في امتحانات الشهادة الإعدادية

جاء ذلك خلال اجتماع مدير تعليم القليوبية اليوم السبت بمديري الإدارات على مستوى المحافظة لمناقشة مقترح تنفيذ نظام البوكلت في امتحانات الشهادة الإعدادية ونظام البكالوريا المصرية في الثانوي العام وأهم ملامح النظام واستعراض الآراء والمقترحات المتعلقة به وأهم الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 - 2025 .

نظام شهادة البكالوريا ينهي حالة القلق للطلاب

في مستهل اللقاء، أعرب مدير تعليم القليوبية، عن تقديره العميق للجهود المبذولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية، مشيرا إلى أن مقترح نظام شهادة البكالوريا ينهي حالة القلق والتوتر لدى طالب المرحلة الثانوية ويمنحه فرص متعددة لتحقيق حلمه ويرفع المعاناة عن كاهل الأسرة

وشدد الاجتماع علي الإلتزام بعدم تجاوز الكثافه الطلابيه 50 طالب في الفصل ووضع خطه لسد العجز في اعداد المعلمين وفقا للاليات المعتمدة والانضباط المدرسي والمتابعه المستمره و التشديد على استمرار متابعه نسب حضور الطلاب و تنفيذ برامج علاجيه لتحسين مستوى القراءه والكتابه خلال الاجازه الصيفية وضمان الشفافيه في التقييمات وأعمال السنه لتحقيق العداله بين الطلاب و تعزيز التواصل مع اولياء الأمور عقب ظهور نتائج الامتحانات الشهرية و توفير فرصه لأولياء الأمور لمناقشه المستوى التعليمي لابنائهم مع المعلمين .





وأكد الاجتماع علي تعزيز التواصل بين المدرسه وأولياء الأمور لتحسين البيئه التعليمية وعدم اجراء اي امتحانات او تقييمات في مواعيد الأعياد أو المناسبات الدينية وحظر استخدام الهواتف المحمولة اثناء سيره العملية التعليمية بكافة المدارس





كما شدد الاجتماع على متابعه تنفيذ جميع القرارات والصادره عن الإجتماع ، وتقديم تقارير دورية عن سير العمل في تنفيذ المهام المحددة ، وعقد اجتماعات دورية لضمان تحقيق الأهداف التعل

يمية والتربوية.