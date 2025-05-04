الروائي محمد صادق يعلن خطبته على الكاتبة نورهان أبو بكر

في أجواء عائلية بهيجة، احتفل الكاتب الروائي محمد صادق بخطوبته على الكاتبة والمدونة نورهان أبو بكر، وشاركت «نورهان» خبر الخطوبة مع متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع «إنستجرام» من خلال مقطع فيديو رومانسي يجمعهما.

خطوبة محمد صادق ونورهان أبو بكر

وعلقت نورهان أبو بكر على خبر إعلان الخطوبة بأسلوب أدبي مميز قائلة: «هل تعلمون أنكم لا تعلمون شيئا؟.. في بضع ساعات في هذا اليوم المجيد قرروا إنهم إذ ما يحبوا يجدوا بعضهم.. فتعاهدوا على البقاء حتى النهاية وقرروا أنه آن الآوان لارتباط مبني على الحب حتى يجدوا الهيبتا ويكونوا الفاميليا.. فماذا عنك أنت؟».