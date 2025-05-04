الروائي محمد صادق يعلن خطبته على الكاتبة نورهان أبو بكر

الروائي محمد صادق يعلن خطبته على الكاتبة نورهان أبو بكر

الروائي محمد صادق يعلن خطبته على الكاتبة نورهان أبو بكر

في أجواء عائلية بهيجة، احتفل الكاتب الروائي محمد صادق بخطوبته على الكاتبة والمدونة نورهان أبو بكر، وشاركت «نورهان» خبر الخطوبة مع متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع «إنستجرام» من خلال مقطع فيديو رومانسي يجمعهما.

خطوبة محمد صادق ونورهان أبو بكر

وعلقت نورهان أبو بكر على خبر إعلان الخطوبة بأسلوب أدبي مميز قائلة: «هل تعلمون أنكم لا تعلمون شيئا؟.. في بضع ساعات في هذا اليوم المجيد قرروا إنهم إذ ما يحبوا يجدوا بعضهم.. فتعاهدوا على البقاء حتى النهاية وقرروا أنه آن الآوان لارتباط مبني على الحب حتى يجدوا الهيبتا ويكونوا الفاميليا.. فماذا عنك أنت؟».

والكاتب الروائي محمد صادق تجمعه علاقة صداقة قديمة بالكاتبة نورهان أبو بكر، كما شاركا معًا في فيلم «بضع ساعات في يوم ما»، إذ أعلن محمد صادق تحويل رواية «بضع ساعات في يوم ما» إلى فيلم سينمائي، قصة وسيناريو وحوار محمد صادق، وكتابة السيناريو : نورهان أبو بكر، شادن زهران، وقد صدرت الرواية عن الرواق للنشر والتوزيع في يناير عام 2012 وتصدرت قوائم الأكثر مبيعًا.

معلومات عن محمد صادق ونورهان أبو بكر

ومحمد صادق هو مؤلف رواية «هيبتا» التي تحولت إلى فيلم سينمائي عام 2016 بطولة ماجد الكدواني، عمرو يوسف، ياسمين رئيس، دينا الشربيني، أحمد داوود، أحمد مالك، جميلة عوض، سيناريو وائل حمدي إخراج هادي الباجوري، إنتاج شركة ذا بروديوسرز، وحقق الفيلم أكثر من ثلاثين مليون جنيه إيرادات، وحصل على عدد من الجوائز المحلية والعربية والعالمية.


محمد صادق ونورهان أبو بكر

ونورهان أبو بكر، هي كاتبة مصرية شابة، من مواليد 1993، خريجة كلية إعلام جامعة القاهرة، نُشرت لها عدة مقالات في مجلة «كلمتنا»، و لها العديد من المقالات في المواقع الإلكترنية، اشتهرت على مواقع التواصل الاجتماعي باسم «نفسية بكوغتي» و كانت المضيفة والمتحدثة الرئيسية في العديد من الحفلات، ولها عدة أعمال روائية منها رواية «فاميليا»، و«بقاء»، و«مبني على الكسر»، وفقًا لحسابها على إنستجرام.

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