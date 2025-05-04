«كلام في الثقافة».. بودكاست على «الوثائقية» قريبًا

«كلام في الثقافة».. بودكاست على «الوثائقية» قريبًا

«كلام في الثقافة».. بودكاست على «الوثائقية» قريبًا

أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنتاج بودكاست «كلام في الثقافة»، وعرضه على قناة «الوثائقية» قريبًا، من تقديم الإعلامي محمد عبده بدوي.

ومن المقرر أن يستضيف بودكاست «كلام في الثقافة» نخبة متنوعة من الأدباء والمفكرين والمثقفين المصريين، ويوثق معهم رحلاتهم وتجاربهم الإبداعية في عالم الأدب والفكر والثقافة، وحكايات ما وراء الكتابة.

ويتناول البودكاست أبرز المحطات المهمة في حياة الأدباء والمفكرين والمثقفين المصريين، بدايةً من الأسرة والنشأة، مرورًا بالمدرسة والجامعة، وصولًا إلى اللحظة الراهنة، إضافة إلى مناقشة عددٍ من أبرز القضايا العامة الثقافية والفكرية التي شهدتها مصر خلال العقود الماضية، والتي تتعلق بحركة الأدب والهوية والفكر والوجدان العام للمصريين.

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