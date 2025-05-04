عرض الموسم الثالث من سلسلة «من روح مصر» على قناة «الوثائقية» قريبا

عرض الموسم الثالث من سلسلة «من روح مصر» على قناة «الوثائقية» قريبا

عرض الموسم الثالث من سلسلة «من روح مصر» على قناة «الوثائقية» قريبا

أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إنتاج الموسم الثالث من السلسلة الوثائقية «من روح مصر»، وعرضه على قناة «الوثائقية» قريبًا.

الموسم الجديد يواصل توثيق عدد من الحرف والمهن المصرية الأصيلة، مثل النحت على الطين، ورسم الخط العربي، وصناعة الأثاث الكنسي، وبناء أبراج الحمام، إضافةً إلى تسليط الضوء على بعض الأكلات الشعبية والصناعات الغذائية التي تشكل مكونًا أصيلًا من مكونات الهوية والتراث الثقافي المصري، مثل الفول، والطعمية، والبن، والمحصمات.

وتصطحب السلسلة المشاهدين في رحلة وثائقية مثيرة تجمع بين التاريخ والأصالة وأسرار المهن والحرف والصناعات التي يرويها أصحابها.

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