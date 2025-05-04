خبير اقتصادي: مشروع الدلتا الجديدة يحقق طفرة اقتصادية في القطاع الزراعي

قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن الجدوى الاقتصادية لمشروع «الدلتا الجديدة» تشمل توسعة المساحات الزراعية والتوسع الأفقي، بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل للأراضي غير المستغلة، مؤكدًا أن هذه الأراضي تعتبر ذات قيمة اقتصادية كبيرة في القطاع الزراعي المصري.

وأضاف «البهواشي» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة وجهت لهذه المنطقة الزراعات الاستراتيجية مثل القمح والبنجر والذرة، والتي كانت تمثل عبئًا على الموازنة العامة بسبب استيرادها من الخارج.

توسعات في الإنتاج المحلي

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن هذا التوسع في الإنتاج المحلي لهذه المحاصيل يعد خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الغذائي، فضلاً عن الاستخدام الأمثل لموارد المياه، مشيرًا إلى أن هناك تطورًا كبيرًا في المنطقة من خلال تطبيق تقنيات الري المتطورة، وهو ما يعكس الجهود المبذولة لتحسين كفاءة الزراعة وتحقيق استدامة اقتصادية في القطاع الزراعي، معتبرًا أن مشروع الدلتا الجديدة يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز القدرة الإنتاجية الزراعية في مصر.