خبير اقتصاد زراعي: مشروع «مستقبل مصر» يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل

قال أشرف كمال، خبير الاقتصاد الزراعي، إن هناك متابعة واهتمام مستمر من القيادة السياسية، بالإضافة إلى توجيهات اسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرصه على توفير المحاصيل الزراعية وتطوير القطاع الزراعي، موضحًا أن هذه الجهود تساهم في استكمال مسيرة التنمية وضمان توافر البنية الأساسية للمشروعات القومية الزراعية.

وأضاف «كمال» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن مشروع «مستقبل مصر» هو جزء من مشروع «الدلتا الجديدة»، ويهدف إلى تحقيق درجة أعلى من الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، لافتًا إلى أن موضوع الري في المستقبل سيكون عبر إعادة تدوير مياه الصرف الصحي، وذلك من خلال حفر قناة طولها 174 كيلومترا، منها 22 كيلومتر مواسير، تقوم بتجميع المياه من 12 محطة رفع موجودة في منطقة غرب الدلتا.

وأكد إلى أن المتابعة المستمرة من القيادة السياسية أسهمت في زيادة صادرات المحاصيل الزراعية المصرية، مثل محصول القمح، والذي شهد زيادة كبيرة في المساحات المزروعة، مما ساهم في زيادة الصادرات إلى الخارج، سواء في مشروع «الدلتا الجديدة» أو «مستقبل مصر» أو «توشكا».