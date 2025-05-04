إلى أين اتجهت أسعار البترول العالمية بعد وصولها لمستويات كورونا؟

حققت أسعار البترول العالمية تراجعا واضحا وحادا في التعاملات الأسبوع الماضي، إذ انخفضت العقود الآجلة لزيت برنت بنسبة 6.5% لتستقر عند 65.6 دولار للبرميل أمس الجمعة، ويمثل هذا السعر أدنى مستوى لأسعار البترول منذ أغسطس 2021، بعد انخفاض بنسبة 6.4% في اليوم السابق.

تراجع أسعار خام غرب تيكساس بنسبة 7.4%

وانخفضت العقود الآجلة لأسعار البترول خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 7.4% لتستقر عند 62 دولارًا للبرميل يوم الجمعة خلال نهاية تداولات الأسبوع.

وجاءت تراجعات أسعار البترول العالمية نتيجة تدفق المخاوف من التباطؤ الاقتصادي العالمي وضعف الطلب على النفط، حيث يتم تهديد مشاعر المستثمرين بشكل متزايد بسبب الحرب التجارية المتصاعدة، وخاصة مع تعريفة الصين التي من المقرر أن تفرضها على الولايات المتحدة بنسبة 34% على السلع الأمريكية، وفق مزود البيانات الاقتصادية ترادينج إيكونوميكس.

وأضاف التقرير أن مخاطر الركود وعدم اليقين حول التجارة العالمية تزيد التخوفف من القفل بين الدول، وفي الوقت نفسه، زادت أوبك+ خططًا لتعزيز الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا في مايو، مما زاد من ضغوط جانب العرض.

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من إعفاءات التعريفة الجمركية الأمريكية لمنتجات الطاقة، فإن الاضطرابات التجارية الأوسع تستمر في التأثير بشكل كبير على الأسواق.