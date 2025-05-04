تنبؤات غريبة عن الحياة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.. تحققت بالفعل

أجرى عدد من الأطفال مقابلة تليفزيونية في عام 1966، وقدموا تنبؤات دقيقة بشكل مخيف حول شكل الحياة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بعضها تحقق بالفعل وقد رصدتها صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، ويظهر في اللقاء مجموعة من تلاميذ المدارس في حوار قديم مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، سألتهم عن تصوراتهم حول شكل العالم مع مطلع القرن الجديد، وقتها أطلقوا تحذيرات غريبة بشأن العالم والمشاكل التي يواجهها المجتمع حاليًا.

تنبؤات غريبة عن الحياة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين

وفي اللقاء النادر أطلق الأطفال تنبؤات غريبة من بداية تغير المناخ إلى الاكتظاظ السكاني إلى الثورة التكنولوجية، وكل هذا خلال ستينيات القرن العشرين، توقعوا أيضًا أن يؤدي الارتفاع الكبير في التقدم التكنولوجي - مثل أجهزة الكمبيوتر والرحلات الفضائية - إلى التفاؤل بشأن المستقبل والمخاوف من أن الأتمتة قد تتسبب في نزوح الوظائف وغيرها من الآثار السلبية على المجتمع.

اليوم، أصبحت التكنولوجيا جزءًا لا يتجزأ من حياتنا أكثر من أي وقت مضى، وقد وجدت دراسة حديثة أن التكنولوجيا حلَّت محل وظائف في الولايات المتحدة أكثر مما خلقتها، وخاصة منذ ثمانينيات القرن العشرين، وتوقع العديد من الأطفال حدوث ذلك، قالت إحدى الفتيات: «أولًا، الحواسيب تستحوذ على العالم الآن، الحواسيب والأتمتة، وفي عام 2000، لن يكون هناك ما يكفي من الوظائف للجميع»

الوظائف الوحيدة المتاحة ستكون لأصحاب الذكاء العالي القادرين على استخدام الحاسوب وما شابه، أما الآخرون، فلن يجدوا وظائف، ولن تكون هناك وظائف متاحة لهم، وفي عصر الذكاء الاصطناعي، عادت العديد من مخاوف الستينيات، ويُعدّ سؤال ما إذا كانت هذه التقنية قادرة على استبدال العمالة البشرية من أكثر المواضيع جدلاً في المجتمع حاليًا.

هل يعود خطر الأسلحة الذرية؟

وتميزت فترة الستينيات أيضًا بانتشار الأسلحة الذرية، والتي بدا أنها كانت تشكل عبئًا ثقيلًا على هؤلاء الأطفال حيث ظهر الموضوع مرارًا وتكرارًا في مقابلاتهم، حسبما قالوا: «أوه، أعتقد أن كل هذه القنابل الذرية سوف تسقط في كل مكان»، وحذرت فتاة من استخدام هذا النوع من الأسلحة قائلة: «لا شيء يمكن فعله لإيقافها، كلما زاد عدد الأشخاص الذين يحصلون على القنابل، زاد احتمال استخدامها يومًا ما»، بل إن البعض أبدى مخاوفه من وقوع كارثة نووية.

وقال أحد الأطفال: «سيحصل أحد المجانين على القنبلة الذرية وسيفجر العالم في غياهب النسيان»، واليوم، يتزايد خطر اندلاع حرب نووية مع تزايد التوتر في العلاقات الجيوسياسية، وفقا لمجلس العلاقات الخارجية، وبحسب نشرة العلماء الذريين، فإن المخاوف بشأن الأسلحة النووية - مثل تحديث وتوسيع الترسانات، وظهور قدرات جديدة وفقدان اتفاقيات الحد من الأسلحة - استمرت أو تضخمت في عام 2024.

وتوقع الأطفال أيضًا تحديات كارثية محتملة أخرى، مثل الدمار البيئي وارتفاع مستوى سطح البحر، فقال أحدهم: «أعتقد أنهم سيخصصون أجزاء من البلاد للترفيه فقط، وسيخصصون مساحات كبيرة من المناطق المبنية، وأعتقد أن هذه المناطق ستكون قبيحة للغاية، على الأرجح»، وفي الواقع، مع تآكل البرية بسبب التوسع الحضري والتصنيع، أصبحت المناطق المحمية مثل المتنزهات الطبيعية ومحميات الحياة البرية من بين الأماكن الوحيدة التي لم يمسسها أحد والتي لا تزال قائمة.

وتوقع آخر: «كل أقمار سبوتنيك وكل ما يصعد إلى السماء يتداخل مع الطقس، وأعتقد أن البحر قد يرتفع ويغطي بعض أنحاء إنجلترا، ولن يتبقى سوى الجزر»، ويتضح فيما بعد أن انتشار الأقمار الصناعية مثل سبوتنيك الأول ليس سبباً لارتفاع مستوى سطح البحر، ولكن هذا الطفل تمكن من التنبؤ بأحد أخطر تأثيرات تغير المناخ قبل وقت طويل من فهم مفهوم الاحتباس الحراري الناجم عن أنشطة الإنسان على نطاق واسع، وعلى الرغم من كل التهديدات الحقيقية لسلامة البشرية ورفاهتها التي أشار إليها الأطفال، فإنهم ما زالوا يعتقدون أن عدد سكان العالم سيستمر في النمو دون رادع.