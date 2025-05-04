100 فرصة عمل من مديرية العمل في الإسكندرية.. الشروط والتفاصيل

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية، بالتعاون مع مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، عن طرح 100 فرصة عمل جديدة متاحة للذكور والإناث، في عدد من المناطق المختلفة داخل المحافظة، وذلك من خلال أيام مفتوحة للتوظيف يتم تنظيمها تباعًا بفروع المؤسسة المنتشرة في أنحاء المدينة.

وبحسب بيان مديرية العمل في الإسكندرية اليوم، فإن هذه المبادرة تستهدف توفير فرص عمل للشباب من حملة المؤهلات المتوسطة، وفوق المتوسطة، والعليا، ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة، مع تفضيل المقيمين داخل النطاق الجغرافي للفروع التي سيتم التوظيف من خلالها.

وأكدت المؤسسة أن العمل سيكون ميدانيًا (Outdoor)، ويتطلب القدرة على التفاعل مع العملاء بشكل مباشر.

جدول مواعيد وأماكن المقابلات الوظيفية

تبدأ المقابلات من يوم الاثنين الموافق 14 أبريل 2025، بفرع المؤسسة فيكتوريا، الكائن في 394 شارع مصطفى كامل – ميدان الساعة، برج العربي، أمام مرور الساعة، أعلى عصير أبو عمر، الدور الثاني، في تمام الساعة 11 صباحًا.

تتواصل فعاليات التوظيف خلال الأسبوع نفسه، لتشمل فرع فلمنج يوم الثلاثاء 15 أبريل، وفرع محرم بك يوم الأربعاء 16 أبريل، وفرع المندرة يوم الخميس 17 أبريل. كما ستُعقد مقابلات إضافية بفرع العامرية يوم الأربعاء 23 أبريل، وبفرع العجمي يوم الخميس 24 أبريل. وتبدأ جميع المقابلات في الساعة 11 صباحًا، ما عدا فرع فلمنج الذي يبدأ في العاشرة صباحًا.

مزايا متعددة تشمل تأمينات وفرص للترقي

تتيح الوظائف المُعلنة عددًا من المزايا للموظفين الجدد، من بينها التأمين الصحي العام والخاص، والتأمينات الاجتماعية، ووثيقة تأمين على الحياة. كما توفر المؤسسة فرصًا حقيقية للترقي والتطور الوظيفي. وتكون مواعيد العمل من التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، مع يومي راحة أسبوعية الجمعة والسبت.

طريقة التقديم والتواصل

يمكن للراغبين في التقديم التواصل عبر تطبيق WhatsApp على الأرقام: 01287883331 أو 01097233334، باسم عز الدين فاروق. كما يمكن التسجيل المسبق عبر الرابط الإلكتروني التالي:



https://forms.gle/HDPa97hAkmso1DyX8