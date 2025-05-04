محافظ مطروح يوجه بسرعة تنفيذ مأخذ بحري لمحطتي تحلية الرميلة لتشغيلهما

ناقش اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم السبت، جهود الإسراع في عمل مأخذ الماء البحري لمحطات تحلية مياه الرملية 1 و2، وذلك خلال تفقده لمحطات التحلية يرافقه المهندس حسين السنيني، السكرتير العام المساعد، والدكتور مهندس إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد العشري، مدير عام مديرية الطرق، وناصر النجار، نائب رئيس مدينة مرسى مطروح، ومديري قطاعات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، ورئيس الشركة الهندسية المنفذة للمأخذ.

توفير مصدر مياه لمحطتي التحلية وتشغيلهما مرة أخرى

ووجه محافظ مطروح، اليوم، خلال زيارته لمجمع محطات تحلية مياه البحر في الرميلة بمدينة مرسى مطروح، بتذليل جميع العقبات، مع تكثيف دولاب العمل، وزيادة العمالة ومعدات التشغيل طوال الـ24 ساعة، للإسراع في إنهاء أعمال المأخذ البحري قبل يونيو المقبل، ومتابعة التنسيقات مع الجهات المعنية أول بأول دون تعطيل للأعمال.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، في بيان له، إنه جارٍ عمل المأخذ من خطين بامتداد عمق 550م من شاطئ البحر، بما يساهم في زيادة الضخ للمحطات، لتصل إلى كامل طاقتها، وتوفير مزيد من كميات المياه لتحقيق الاكتفاء، خاصة مع الاستعداد لموسم الصيف السياحي، واستقبال زائري المحافظة، دون أي عقبات، والتغلب على تعكير المياه أمام المأخذ خلال الرياح والنوات الجوية.

خبرة وسابقة أعمال في تنفيذ أعمال محطات التحلية

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح، أن الشركة المنفذة لها سابقة أعمال لعدد 22 مأخذ لمحطات المياه الساحلية.