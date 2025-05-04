وزير البترول يتفقد ميناء السخنة ومرسى استقبال المنتجات والمازوت

تفقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، تسهيلات الشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد) بميناء العين السخنة ووحدة التحكم الرئيسية بالميناء والأرصفة البحرية ومرسى استقبال المنتجات والمازوت، وموقف مشروع إعادة تأهيل مرسى المنتجات وتنفيذ خطوط الانابيب البحرية والبرية الجديدة لاستقبال وحدة التغييز الثانية لاستقبال الغاز الطبيعي المستورد وضخه فى الشبكة القومية للغازات للوفاء باحتياجات البلاد وقطاع الكهرباء من الغاز الطبيعي والمازوت خلال أشهر صيف 2025.

بدوي: شركة سوميد لها دور مهم بما تمتلكه من تسهيلات

وخلال الجولة، أكد المهندس كريم بدوي أن شركة سوميد لها دور مهم بما تمتلكه من تسهيلات وبنية أساسية ومستودعات تعتمد عليها الدولة وقطاع البترول من خلال العمل التكاملي فى استدامة استقرار وتأمين إمدادات السوق المحلية وقطاعات الدولة الاقتصادية، خاصة قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

ووجَّه بدوي بضرورة وضع خطط استباقية لضمان كفاءة التشغيل طوال الـ24 ساعة، ووضع الإجراءات والاحتياطيات اللازمة لتفادي أي مشاكل قد تعوق العمل، مؤكداً على اهمية الاستمرار في تدريب العاملين ورفع كفاءتهم لإدارة عمليات الميناء بما يمثله من أهمية حيوية للدولة، لافتاً إلى تقديم كل أوجه الدعم من الوزارة وشركة إيجاس وهيئة البترول لتحقيق ذلك، وشدد على أهمية الالتزام بتطبيق كل معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.

ووجَّه بدوي الشكر للقيادات والشركاء والعاملين في الشركة على الجهود المبذولة والدور العظيم الذين يقومون به لنجاح منظومة تداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

وفى عرض توضيحي حول تسهيلات منطقة سوميد البترولية، أشار المهندس محمد عبدالحافظ رئيس الشركة، إلى أن سوميد تمتلك بعداً استراتيجياً مهما في تأمين احتياجات مصر من الزيت الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي، كما وفر لها مساهموها (مصر والسعودية والكويت والإمارات وقطر) القدرة على التطوير المستمر وزيادة طاقتها الاستيعابية، وتضمن العرض التوضيحى موقف تسهيلات استقبال الزيت الخام والمازوت بالسخنة والشحن بمنطقة سيدى كرير والصهاريج الخاصة بالتخزين، ومشروع تداول وتخزين المنتجات البترولية والرصيف البحرى الخاص بذلك ومشروع إنشاء خطوط أنابيب الغاز البحرية والبرية الخاصة بمركب التغييز الثانية.

وقام الوزير ومرافقوه بجولة بحرية تفقد خلالها الرصيف البحرى ومراسى استقبال الزيت الخام والمنتجات البترولية وسفينة التغييز الحالية الموجودة بالميناء خلال استقبالها ناقلة غاز مستورد استعدادا لتغييزه وضخه في الشبكة القومية للغازات الطبيعية.