نصائح للحفاظ على صحة كليتيك.. افعلها بشكل مستمر

توجد العديد من النصائح التي عليك اتباعها والتي تساعدك في الأخير على الحفاظ على صحة كليتيك، وذلك لكونها ضرورية من أجل تحسين صحة الكلى وحمايتها من الإصابة بالأمراض التي تُسبب تلف الكلى، مثل داء السكري وارتفاع ضغط الدم، فقد تُساعدك هذه الخطوات في الحفاظ على صحة الكلى وفقًا لـ«National Institutes of Health».

خيارات غذائية صحية

اختر أطعمة صحية للحفاظ على الكلى مثل فواكه طازجة، خضراوات طازجة أو مجمدة، حبوب كاملة، ومنتجات ألبان قليلة الدسم أو خالية الدسم. تناول وجبات صحية، وقلل من الملح والسكريات المضافة. استهدف أقل من ٢٣٠٠ ملليغرام من الصوديوم يوميًا، بالإضافة إلى المحاولة قدر الإمكان على أن تكون نسبة السكريات المضافة أقل من ١٠٪ من سعراتك الحرارية اليومية، إلى جانب عدد من النصائح الأخرى التي يمكن معرفتها فيما يلي: