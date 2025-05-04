نصائح للحفاظ على صحة كليتيك.. افعلها بشكل مستمر
نصائح للحفاظ على صحة كليتيك.. افعلها بشكل مستمر
توجد العديد من النصائح التي عليك اتباعها والتي تساعدك في الأخير على الحفاظ على صحة كليتيك، وذلك لكونها ضرورية من أجل تحسين صحة الكلى وحمايتها من الإصابة بالأمراض التي تُسبب تلف الكلى، مثل داء السكري وارتفاع ضغط الدم، فقد تُساعدك هذه الخطوات في الحفاظ على صحة الكلى وفقًا لـ«National Institutes of Health».
خيارات غذائية صحية
اختر أطعمة صحية للحفاظ على الكلى مثل فواكه طازجة، خضراوات طازجة أو مجمدة، حبوب كاملة، ومنتجات ألبان قليلة الدسم أو خالية الدسم. تناول وجبات صحية، وقلل من الملح والسكريات المضافة. استهدف أقل من ٢٣٠٠ ملليغرام من الصوديوم يوميًا، بالإضافة إلى المحاولة قدر الإمكان على أن تكون نسبة السكريات المضافة أقل من ١٠٪ من سعراتك الحرارية اليومية، إلى جانب عدد من النصائح الأخرى التي يمكن معرفتها فيما يلي:
- حاول خبز أو شواء اللحوم والدجاج والأسماك بدلاً من القلي.
- حاول اختيار الأطعمة التي تحتوي على كمية قليلة من السكر المضاف أو بدونه على الإطلاق.
- تناول أطعمة مصنوعة من الحبوب الكاملة، مثل القمح الكامل والأرز البني والشوفان والذرة الكاملة، يوميًا.
- استخدم خبز الحبوب الكاملة في الخبز المحمص والسندويشات، واستبدل الأرز البني بالأرز الأبيض في الوجبات المنزلية وعند تناول الطعام في الخارج.
- اقرأ ملصقات الأطعمة اختر أطعمةً قليلة الدهون المشبعة، والدهون المتحولة، والكوليسترول، والملح (الصوديوم)، والسكريات المضافة.
- قشّر برتقالة وتناولها بدلًا من شرب عصيرها.
- حاول تسجيل ما تأكله لمدة أسبوع، سيساعدك ذلك على معرفة متى تميل إلى الإفراط في تناول الطعام أو تناول أطعمة غنية بالدهون أو السعرات الحرارية.