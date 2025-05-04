حبس 40 سايسا شهرا مع النفاذ بتهمة البلطجة وممارسة نشاط دون ترخيص

حبس 40 سايسا شهرا مع النفاذ بتهمة البلطجة وممارسة نشاط دون ترخيص

حبس 40 سايسا شهرا مع النفاذ بتهمة البلطجة وممارسة نشاط دون ترخيص

قضت محكمة جنح مصر الجديدة برئاسة المستشار مينا نزيه عدلي وحضور مازن البمبى، ممثل النيابة العامة وبسكرتارية عمرو غنيم، بمعاقبة 40 سايسا بالحبس شهرا مع النفاذ، بتهمة ممارسة نشاط بدون ترخيص، والبلطجة على المواطنين لركن سيارتهم.

وكانت نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار أحمد خالد أمر بإحالة 40 سايسا للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح بتهمة البلطجة وممارسة نشاط بدون ترخيص، حيث وجهت النيابة العامة الأجهزة الأمنية بضبط وإحضار المتهمين بممارسة البلطجة على المواطنين، وفرض رسوم عليهم مقابل ركن سيارتهم.

كانت قضت محكمة جنح مصر الجديدة، مارس الماضي برئاسة المستشار مينا نزيه، بـ معاقبة سايس بالحبس سنتين و3 أشهر مع الشغل والنفاذ، بتهمة البلطجة على المواطنين وممارسة نشاط بدون ترخيص، ووضعه تحت المراقبة مدة مماثلة.

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