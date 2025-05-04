حمزة نمرة يتراجع عن طرح أغنياته «سينجل».. ويبدأ في تسجيل ألبومه الجديد

بدأ الفنان حمزة نمرة في تسجيل أغاني ألبومه الغنائي الجديد، بعد فترة من التحضيرات التي استمرت خلال الأشهر الماضية، ومن المقرر طرحه بعد الانتهاء منه قريبا.

حمزة نمرة يتراجع عن قراره

قال حمزة نمرة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه بدأ في تسجيل أكثر من أغنية للألبوم الجديد، وأنه قرر التراجع عن قراره وهو طرحه لأغاني سينجل.

وأشار «نمرة» إلى أن الألبوم لا يزال في مراحله الأولى من التسجيل، ولم يستقر بعد على اسمه النهائي، مؤكدًا أن العمل سيضم عددا من الألوان الموسيقية المتنوعة، مع التركيز على الأفكار التي تمس الناس وتعبّر عنهم.

آخر أغاني حمزة نمرة

يذكر أن حمزة نمرة طرح أغنية جديدة تحت عنوان «استنوا شوية»، وحققت نجاحا كبيرا فور طرحها على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، ومنصات الموسيقى المختلفة، حيث احتلت قائمة الأكثر مشاهدة لفترة كبيرة.

وجاءت أغنية استنوا شوية من كلمات فلبينو أحمد، وألحان حمزة نمرة، وتوزيع Metehan Köseoğlu.